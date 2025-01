Donald Trump nello Studio ovale Keystone

Nelle prime ore dopo il suo insediamento, Donald Trump ha preso una serie di decisioni, talvolta controverse. Tra queste figura la concessione della grazia ai rivoltosi del 6 gennaio.

Di seguito i principali provvedimenti adottati dal presidente americano:

ASSALTO A CAPITOL HILL IL 6 GENNAIO: Trump ha firmato nello Studio Ovale l'ordine esecutivo per la grazia a 1500 rivoltosi del 6 gennaio 2021. Gli assalitori di Capitol Hill condannati sono detenuti in un carcere di Washington.

Tra i grazieti figura Enrique Tarrio, l'ex leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di cospirazione sediziosa in seguito all'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Tarrio è stato arrestato a Washington giorni prima della rivolta per aver bruciato uno striscione di Black Lives Matter affisso su una chiesa della capitale ed essere stato trovato in possesso di caricatori per fucili ad alta capacità.

Il giudice, all'epoca precisò, che pur non avendo partecipato all'insurrezione il leader dei Proud Boys «ha avuto un impatto enorme sugli eventi della giornata».

COLONI ISRAELIANI: Donald Trump ha firmato, nello Studio Ovale, l'ordine esecutivo per revocare le sanzioni sui coloni israeliani in Cisgiordania.

OMS: Trump ha firmato l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, come durante il primo mandato.

ACCORDI DI PARIGI: Trump ha firmato l'ordine esecutivo per l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. «Risparmieremo tre miliardi di dollari», ha detto il suo consigliere porgendogli l'ordine.

IMMIGRAZIONE: Oltre a una dichiarazione di emergenza nazionale al confine meridionale, Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi sull'immigrazione, tra cui la designazione dei cartelli della droga come organizzazioni terroristiche

«Il Messico probabilmente non è d'accordo, ma dobbiamo fare ciò che è giusto», ha detto il presidente parlando con la stampa presente nello Studio Ovale.

L'ordine sull'emergenza nazionale al confine meridionale potrebbe innescare il dispiegamento di ulteriori risorse del Pentagono e quello di forze armate per completare il muro di confine.

CUBA: Come previsto, Trump ha revocato la rimozione di Cuba dalla lista dello Stati sponsor del terrorismo decisa da Joe Biden.

IUS SOLI: Trump ha firmato, nello Studio Ovale, l'ordine esecutivo per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita, stabilito dalla Costituzione americana.

TIKTOK: Trump ha firmato l'ordine esecutivo per salvare TikTok. «È un'app che usano i giovani e se la Cina ruba i dati dei giovani, sinceramente, non è un grande problema», ha detto il presidente nello Studio Ovale. «Abbiamo problemi più grossi».

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Trump ha revocato l'ordine esecutivo di Joe Biden sull'intelligenza artificiale. Una mossa che spiana la strada al business miliardario del settore, eliminando i già scarsi guard-rail previsti.