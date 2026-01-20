  1. Clienti privati
Politica Trump: «I leader europei non opporranno resistenza sulla Groenlandia»

SDA

20.1.2026 - 07:17

Donald Trump sembra voler proseguire la sua politica sulla Groenlandia.
Keystone

I leader europei non «opporranno troppa resistenza» al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi.

Keystone-SDA

20.01.2026, 07:17

20.01.2026, 07:31

Secondo Trump la Danimarca non è in grado di proteggere la Groenlandia e, a suo dire, le autorità danesi non si recherebbero nemmeno regolarmente sull'isola artica.

«Dobbiamo averla. Questo deve essere fatto. Non possono proteggerla, la Danimarca, sono persone meravigliose», ha detto. Il presidente ha aggiunto che i funzionari danesi sono «ottime persone, ma non ci vanno nemmeno».

Trump, ha anche confermato di aver invitato il presidente russo Vladimir Putin a entrare nel «Consiglio di pace» per Gaza.

Francia. Macron propone a Trump un vertice G7 giovedì a Parigi con la Russia

Corea del Nord. Kim Jong-un licenzia in tronco il vicepremier Yang Sung-ho in vista del Congresso

Ecco cos'è successo. «Senza Nobel non penso più alla pace, ma solo agli USA»: Trump crea scompiglio in Europa

