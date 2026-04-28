Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'immagine d'archivio. sda

Il mondo scientifico degli Stati Uniti si trova a fronteggiare un futuro sempre più incerto, dopo la notizia del licenziamento dell'intero National Science Board (NSB), il comitato scientifico della National Science Foundation (NSF), l'agenzia governativa indipendente degli Usa che promuove il progresso scientifico, finanziando la ricerca di base e l'istruzione.

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A raccogliere le voci del mondo scientifico, a partire da quelle degli stessi componenti del comitato che sono stati licenziati, sono le due maggiori riviste scientifiche internazionali, Science e Nature, sui loro siti.

«Questa decisione di sciogliere l'NSB è senza precedenti: abbiamo bisogno di un comitato scientifico dinamico e indipendente, che rappresenti l'intero mondo scientifico e tecnologico», ha commentato Dan Reed, che ha presieduto l'NSB dal 2022 al 2024.

Tutti i 24 membri sono stati mandati a casa il 24 aprile scorso dall'amministrazione Trump senza una spiegazione.

Consulenza cancellata

«Da dove arriveranno i consigli?», si chiede Roger Beachy, uno dei membri appena licenziati.

«Chi ci aiuterà a capire quale sarà il futuro della scienza in questa nazione?»

L'NSB si riunisce, infatti, cinque volte l'anno per redigere rapporti sullo stato della scienza negli Stati Uniti, aiutando così a orientare le decisioni del presidente e del Congresso.

La prossima riunione era fissata per il 5 maggio e, secondo quanto riportato dal comitato scientifico, il nuovo rapporto avrebbe sottolineato come gli USA stiano cedendo terreno alla Cina nel campo della scienza e della tecnologia.

Un altro dei licenziati, Keivan Stassun, afferma che l'allontanamento dei membri dell'NSB si inserisce in uno schema tipico dell'approccio dell'amministrazione Trump alla consulenza scientifica, che è stata «sistematicamente eliminata o svuotata».

«Era solo questione di tempo – dice – prima che ciò accadesse anche all'NSB».

Già inascoltati

Stassun aggiunge che non importa molto che Trump rinnovi o meno il National Science Board perché nell'ultimo anno la Casa Bianca aveva già iniziato a intromettersi sistematicamente nelle decisioni della NSF, obbligando l'agenzia a ignorare le direttive del comitato scientifico.

«Chiedevamo loro: 'State seguendo le direttive del comitato?' E la loro risposta era, in sostanza, 'Non vi ascoltiamo più'», commenta Sessun.

«Diventeremo un'agenzia diretta dalla Casa Bianca?», si domanda preoccupato anche Beachy.

Le ragioni della decisione

Diversi esperti appena congedati hanno fatto ipotesi sul motivo dello scioglimento.

Beachy sospetta che siano stati estromessi per fare spazio a un nuovo gruppo di consulenti per Jim O'Neill, un investitore nel settore delle biotecnologie recentemente nominato da Trump come prossimo direttore della NSF.

Stassun, invece, sostiene che potrebbero essere stati rimossi per impedire loro di fare pressioni sul Congresso al fine di preservare il budget per l'anno fiscale 2027.

Per due anni consecutivi, infatti, l'amministrazione Trump ha proposto di dimezzare i fondi della National Science Foundation e, anche se per lo scorso anno il Congresso non ha approvato tale proposta, da gennaio 2025 l'agenzia ha perso il 30% del suo personale, e nel dicembre 2025 ha dovuto cedere la propria sede a un'altra agenzia federale.