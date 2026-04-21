Donald Trump tiene in mano un decreto presidenziale in materia di istruzione nello Studio Ovale della Casa Bianca, sotto lo sguardo del segretario al Commercio Howard Lutnick (a sinistra), della segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer (dietro al centro) e della segretaria all'Istruzione Linda McMahon. KEYSTONE

Finora, nel secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tre persone hanno dovuto lasciare il suo gabinetto. E si tratta di tutte donne. Anche gli uomini non sono esenti dalle sue scelte drastiche, ma finora sono stati colpiti solo a un livello inferiore. Ecco una panoramica.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Lori Chavez-DeRemer è la terza ministra donna a lasciare il Governo di Trump.

È stata preceduta dalla procuratrice generale Pam Bondi e dalla segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem.

Anche alcuni uomini hanno lasciato l'incarico durante il secondo mandato di Trump, ma non a livello ministeriale. Mostra di più

Lori Chavez-DeRemer

Il segretario al Lavoro statunitense Lori Chavez-DeRemer si dimette. Keystone

La segretaria al lavoro statunitense Lori Chavez-DeRemer è la terza donna in sette settimane a lasciare l'amministrazione del presidente Donald Trump.

Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha annunciato sulla piattaforma X che la donna assumerà un incarico nel settore privato. Il suo vice, Keith Sonderling, assumerà la carica fino a nuovo avviso.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

La partente è da mesi sotto pressione a causa di diverse indagini. Come riportato dai media statunitensi, queste riguardano anche possibili violazioni nell'uso dei fondi di bilancio e accuse di comportamenti inappropriati in ufficio.

Qui DeRemer ringrazia Trump per il «compito straordinario»

Hier dankt DeRemer Trump für «ausserordentliche Aufgabe» Als dritte Frau binnen sieben Wochen verlässt US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer die Regierung von Präsident Donald Trump. 21.04.2026

Inoltre, le autorità di vigilanza dovranno indagare sulle denunce relative a un'atmosfera lavorativa problematica all'interno del ministero.

Tre impiegate hanno descritto un «ambiente di lavoro ostile» e misure di ritorsione. Secondo i media, il marito di Chavez-De Remer è stato espulso dal ministero in seguito ad accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti dei dipendenti. L'ex ministro ha però negato le accuse.

La donna è stata ministro del Lavoro dal marzo 2025 e in precedenza era stata membro del Parlamento dell'Oregon. La sua nomina è stata considerata insolita perché ha mantenuto posizioni relativamente favorevoli ai sindacati rispetto a molti repubblicani.

Pam Bondi

Il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi è stata costretta a dimettersi all'inizio di aprile. Keystone

La procuratrice generale Pam Bondi è stata costretta a dimettersi all'inizio di aprile: «Apprezziamo molto Pam, che assumerà una nuova posizione molto necessaria e importante nel settore privato», ha annunciato il presidente Trump all'epoca.

Bondi è stata criticata quasi costantemente durante il suo breve mandato. La sua gestione dei file Epstein, ad esempio, ha generato diversi titoli di giornale.

La procuratrice era responsabile della pubblicazione dei fascicoli dell'inchiesta, come previsto dalla legge. Ci sono stati momenti di rottura, ad esempio quando diversi critici del governo hanno denunciato i numerosi passaggi redatti nei fascicoli.

La 60enne si è anche impelagata in contraddizioni sull'esistenza di una leggendaria lista di clienti di Epstein.

Si dice anche che Trump fosse insoddisfatto del fatto che lei non avesse usato il suo ufficio con sufficiente decisione per intraprendere azioni legali contro i suoi oppositori.

Kristi Noem

Kristi Noem si è polarizzata come Segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti. Paul Sancya/AP/dpa

All'inizio di marzo Trump ha licenziato la sua controversa segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem.

La donna era responsabile delle operazioni del già famigerato Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti in diverse città. Le operazioni, a volte brutali, avevano provocato proteste a livello nazionale. I critici hanno accusato il governo di violare i diritti civili.

La principale sconfitta di Noem, tuttavia, è stata una campagna pubblicitaria multimilionaria per scoraggiare l'immigrazione illegale. Un senatore repubblicano ha osservato che la campagna è stata utilizzata più per autopromozione che per un'efficace applicazione della legge.

La 54enne ha quindi affermato che il budget per questa campagna era stato approvato da Trump, ma in risposta il senatore ha detto che non poteva immaginarlo, perché ciò avrebbe messo il presidente in una «posizione estremamente imbarazzante».

Successivamente, lo stesso capo della Casa Bianca ha dichiarato di non aver dato nessuna approvazione.

Prima di Chavez-DeRemer, Bondi e Noem, anche altri uomini hanno dovuto lasciare i loro incarichi nelle ultime settimane, anche se non ricoprivano una carica ministeriale.

Greg Bovino

Greg Bovino era considerato il volto dell'approccio spietato dell'ICE alla deportazione. Foto d'archivio: Jen Golbeck/AP/dpa

Il comandante della pattuglia di frontiera Greg Bovino, diventato una figura simbolo delle politiche radicali del presidente degli Stati Uniti in materia di immigrazione e deportazione, è andato in pensione anticipata a metà marzo.

Pochi negli Stati Uniti sono stati associati più strettamente di Bovino alle controverse retate contro i migranti privi di documenti.

In qualità di «comandante in libertà » - cioè a capo di un commando mobile della Border Patrol - è stato in prima linea in diverse grandi città.

Il 56enne californiano si è guadagnato la reputazione di essere spietato nel suo approccio e di continuare a difendere i suoi agenti con vigore ferreo anche in caso di eccessi di violenza documentati da riprese video.

Joe Kent

Non voleva più fare il suo lavoro: Joe Kent. Keystone

Sempre a metà marzo, il capo dell'antiterrorismo Joe Kent si è dimesso in modo spettacolare per protestare contro la guerra in Iran. «Non posso in coscienza sostenere questa guerra», ha scritto su X.

Nella sua lettera al presidente ha criticato aspramente la giustificazione ufficiale dell'attacco: «L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione», ha dichiarato per poi spingersi oltre. «È chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana».

Poco dopo si è saputo che l'FBI stava indagando sul fresco dimissionario. È accusato di aver passato informazioni sensibili di intelligence.