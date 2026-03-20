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Ticker Medio Oriente Teheran non cede all'ultimatum, Trump si prepara a negoziare - 22 Paesi s'impegnano per l'apertura di Hormuz
Sara Matasci
22.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è rimasto ferito martedì 10 marzo nei raid americani-israeliani.
- È stato ucciso il 17 marzo anche Ali Larijani, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, considerato l'uomo più potente dell'Iran.
- La nuova Guida Suprema ha scritto: «Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».
- Circa 1000 turisti svizzeri sono tuttora bloccati in vari Paesi del Medio Oriente.
- Nelle prime ore di domenica, Donald Trump ha lanciato un ultimatum: «L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche».
- Teheran ha ribattuto che «lo stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici».
- Secondo Axios, che cita sue fonti, gli inviati di Donald Trump Kushner e Witkoff stanno creando una squadra per negoziare con l'Iran su ordine del presidente.
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20:24
22 Paesi hanno risposto a Trump per Hormuz
«La buona notizia è che da giovedì un gruppo di 22 Paesi, la maggior parte della Nato, ma ci sono anche Paesi come il Giappone, la Corea del Sud o il Bahrein, si è riunito per assicurarsi che lo Stretto di Hormuz possa riaprire il prima possibile». Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in un'intervista a Fox News.
A chi gli ricordava che Donald Trump ha recentemente chiamato «codardi» gli Alleati della Nato, Rutte non ha risposto entrando nel merito dello scontro. Ha però sottolineato che i 22 Paesi della cosiddetta coalizione di Hormuz si sono uniti «per rispondere alla chiamata di Trump».
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16:08
Oltre 80'000 siti civili iraniani danneggiati finora dai raid, secondo la Mezzaluna rossa
Le infrastrutture idriche ed energetiche iraniane hanno subito ingenti danni a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro decine di migliaia di siti civili. Lo affermano le autorità iraniane citate dalle agenzie iraniane rilanciate dal Guardian.
«Gli attacchi hanno preso di mira decine di impianti di trasmissione e trattamento dell'acqua e distrutto parti di reti idriche essenziali», ha detto il ministro dell'Energia, Abbas Aliabadi.
Il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pirhossein Kolivand, ha affermato che il numero totale di siti civili danneggiati «ha raggiunto quota 81'365, secondo le ultime valutazioni sul campo». Ha precisato che la cifra include unità residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli.Giornalisti a Teheran hanno segnalato danni a numerosi edifici residenziali e altre infrastrutture civili.
L'agenzia di stampa Isna ha riferito oggi che alcuni attacchi aerei hanno danneggiato un ospedale nella città meridionale di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan.
Altri media, tra cui l'agenzia di stampa Fars, hanno mostrato immagini di soccorritori che estraevano corpi dalle macerie degli edifici distrutti nella città settentrionale di Tabriz. Non è stato immediatamente chiaro quando si siano verificati questi attacchi.
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15:58
Teheran: «Se gli Usa attaccano le nostre centrali elettriche, Hormuz chiude del tutto»
Le forze armate dell'Iran hanno minacciato di chiudere completamente lo strategico Stretto di Hormuz, tra altre misure, se il presidente statunitense Donald Trump dovesse dare seguito alle minacce di colpire le centrali elettriche del Paese.
«Se le minacce degli Stati Uniti riguardo alle centrali elettriche dell'Iran saranno attuate... lo Stretto di Hormuz sarà completamente chiuso e non verrà riaperto finché le nostre centrali elettriche distrutte non saranno ricostruite», ha dichiarato il comando operativo militare Khatam al-Anbiya in un comunicato, diffuso dalla televisione di Stato.
L'Iran ha già quasi completamente bloccato questo corridoio marittimo cruciale, ma un numero relativamente ridotto di navi è comunque riuscito a transitarvi: si tratta di circa il 5% del volume precedente alla guerra, secondo la società di analisi Kpler.
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15:41
4 morti e 7 feriti nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo i media di Beirut
L'Agenzia Nazionale di Stampa libanese (Nna) riporta che quattro persone sono state uccise e altre sette ferite a seguito degli ultimi raid israeliani in due aree del sud del Paese.
Tre persone sono state uccise nella città di Sultaniyeh e una vicino alla città di Marjeyoun, riporta Nna citando il ministero della Salute libanese.
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15:28
Israele dice di aver colpito una base militare e un sito di produzione armi di Teheran
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver completato una serie di attacchi contro le principali infrastrutture del regime in Iran, colpendo un sito per la produzione di armi e una base militare.
«Nell'ambito degli attacchi, le Forze di Difesa Israeliane hanno preso di mira siti utilizzati dagli organi di sicurezza subordinati al regime iraniano per la produzione e lo stoccaggio di armi», ha affermato l'esercito, citando basi militari iraniane e siti di produzione e stoccaggio di armi.
«Parallelamente, le Forze di Difesa Israeliane hanno colpito un quartier generale del Ministero dell'Intelligence iraniano e il centro operativo di emergenza delle Forze di sicurezza interna»', prosegue la nota.
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14:49
«Trump sta creando una squadra per negoziare con Iran»
Gli emissari del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, stanno creando una squadra per negoziare con l'Iran su ordine dello stesso Trump, riferiscono fonti al sito statunitense di notizie politiche Axios.
Negli ultimi giorni non vi sono stati contatti diretti tra USA e Iran, ma Egitto, Qatar e Regno Unito hanno fatto da tramite per lo scambio di messaggi, sottolineano le fonti. Egitto e Qatar hanno informato USA e Israele che l'Iran è interessato ad avviare negoziati, sebbene a condizioni molto rigide.
Da parte loro, gli Stati Uniti hanno posto sei condizioni, dallo stop al programma missilistico per cinque anni a quello totale dell'arricchimento dell'uranio.
Le altre condizioni poste dagli USA sono la dismissione degli impianti nucleari di Natanz, Isfahan e Fordow; rigorosi protocolli di controllo esterno riguardanti la produzione e l'utilizzo di centrifughe e macchinari correlati; trattati sul controllo degli armamenti con i paesi della regione, che prevedano un tetto massimo di missili non superiore a 1000 unità; nessun finanziamento a gruppi affiliati quali Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen o Hamas a Gaza.
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14:37
«Teheran ha lanciato oltre 400 missili verso Israele da inizio guerra»
L'Iran ha lanciato verso Israele più di 400 missili balistici dall'inizio degli attacchi israelo-statunitensi di fine febbraio, ha riferito oggi un portavoce dell'esercito israeliano (Idf), aggiungendo che il 92% di loro è stato intercettato.
«Abbiamo ottenuto ottimi tassi di intercettazione, circa il 92% di successo», ha indicato il tenente colonnello Nadav Shoshani.
«I missili balistici che abbiamo visto ieri non sono diversi dai missili balistici intercettati in passato e che intercetteremo in futuro».
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14:33
Iniziata un'ondata di attacchi israeliani contro Hezbollah
Israele ha indicato di aver iniziato a colpire obiettivi dell'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah nel Libano meridionale, poco dopo aver ricevuto l'ordine di distruggere i ponti utilizzati dal gruppo militante sostenuto dall'Iran sul fiume Litani.
«Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avviato un'ampia ondata di attacchi contro le infrastrutture dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel Libano meridionale», hanno indicato le stesse Idf.
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14:10
Oltre 50 miliardi persi per le principali compagnie aeree
Le 20 maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale hanno perso circa 53 miliardi di dollari (circa 42 miliardi di franchi al cambio attuale) di valore dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio.
Lo scrive il quotidiano economico finanziario britannico Financial Times, secondo cui il settore aereo sta attraversando la peggiore crisi dalla pandemia di Covid-19, poiché la guerra ha causato disagi negli aeroporti hub del Golfo Persico e bloccato i voli.
Il giornale sottolinea inoltre che le compagnie sono preoccupate per una possibile carenza di carburante. Il costo del propellente per aerei, denominato jet, è raddoppiato dall'inizio della guerra.
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13:54
Elicottero precipitato in Qatar, trovato morto il disperso
È stata trovata morta la settima vittima dell'incidente avvenuto questa mattina in Qatar, dove è precipitato un elicottero militare. Lo riferisce la rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera citando il ministero dell'interno del Qatar.
«Le operazioni di ricerca e soccorso successive all'incidente di un elicottero nelle acque territoriali hanno permesso di individuare la settima persona a bordo, confermando il decesso di tutti e sette i passeggeri», indica una nota ministeriale pubblicata sulla rete sociale X.
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12:10
Attacco su Tel Aviv: «15 feriti, uno è grave»
Quindici persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico iraniano contro il centro di Israele: uno di loro, un uomo di 53 anni, è in gravi condizioni mentre gli altri hanno riportato lesioni di lieve entità, ha reso noto il Magen David Adom, il servizio di emergenza israeliano, stando a quanto scrive il quotidiano in linea The Times of Israel.
I feriti sono stati ricoverati all'ospedale Ichilov di Tel Aviv.
Il missile balistico era dotato di una testata a grappolo, che ha disperso le bombe su una vasta area.
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11:29
Iran: «Navi a Hormuz devono pagare pedaggio di 2 milioni dollari»
Alcune delle navi che transitano nello Stretto di Hormuz sono soggette al pagamento di una «tassa di due milioni di dollari» (1,6 milioni franchi al cambio attuale), ha sostenuto il deputato iraniano Alaeddin Boroujrdi alla televisione di Stato iraniana, riferisce l'emittente pubblica britannica Bbc.
Nello Stretto si sta imponendo un «nuovo regime di governo» e «la guerra ha dei costi», ha detto il politico, aggiungendo che ciò dimostra «l'autorità e il diritto di cui gode la Repubblica islamica dell'Iran».
La Bbc precisa di non essere in grado di verificare in modo indipendente l'affermazione del parlamentare iraniano riguardo al pedaggio.
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11:28
Un attacco statunitense avrebbe causato vittime e feriti in Bahrein
Secondo un'analisi condotta da ricercatori accademici ed esaminata da Reuters, scrive l'agenzia di stampa britannica sul suo sito, una batteria di difesa aerea Patriot gestita dagli Stati Uniti avrebbe probabilmente lanciato il missile intercettore coinvolto in un'esplosione il 9 marzo scorso in Bahrein che ha ferito decine di civili e devastato una zona residenziale.
Sia il Bahrein che Washington, prosegue Reuters, hanno attribuito la responsabilità dell'esplosione del 9 marzo – che ha causato il ferimento di 32 persone, tra cui alcuni bambini – a un attacco con droni iraniani.
In risposta alle domande di Reuters, il Bahrein ha ammesso per la prima volta che un missile Patriot è stato coinvolto nell'esplosione nel quartiere di Mahazza sull'isola di Sitra, al largo della capitale Manama, sede anche di una raffineria di petrolio.
«I danni non sono stati causati da un impatto diretto al suolo né del missile intercettore Patriot né del drone iraniano», è la controversa risposta di un portavoce del regno. Ma né il Bahrein né Washington hanno fornito prove del coinvolgimento di un drone iraniano nell'incidente di Mahazza, sottolinea Reuters.
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10:31
L'Iran pone 6 condizioni per la fine del conflitto
L'Iran ha posto sei condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti e Israele: la garanzia che il conflitto non si ripeta, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione, il pagamento di un risarcimento all'Iran, la fine della guerra contro tutti i gruppi regionali affiliati all'Iran, l'attuazione di un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz e il perseguimento penale e l'estradizione degli operatori dei media anti iraniani.
Lo riferisce l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim, emanazione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.
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9:48
Precipitato un elicottero qatariota, sei vittime e un disperso
Un comunicato del ministero dell'interno qatariota, citato dall'agenzia di stampa britannica Reuters sul proprio sito, indica che un elicottero del Qatar è precipitato stamani.
Nell'impatto sono deceduti un maggiore delle Forze congiunte qatariote-turche e due collaboratori civili turchi, passeggeri dell'elicottero, oltre che un pilota e due militari del Qatar. Le operazioni di ricerca di un altro membro delle Forze armate del Qatar «sono tuttora in corso».
Il ministero aveva precedentemente indicato che l'elicottero era precipitato a seguito di un guasto tecnico verificatosi durante una «missione di routine». Non sono stati forniti altri dettagli.
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9:13
Tokyo potrebbe intervenire per Hormuz
Intanto, il governo giapponese valuta un possibile dispiegamento delle sue forze armate, le Forze di autodifesa (Sdf), per operazioni di sminamento nello Stretto di Hormuz, a condizione che si raggiunga il cessate il fuoco. Lo ha detto il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi intervistato nel corso di un programma televisivo, di ritorno da Washington, dove era presente ai colloqui bilaterali Giappone-USA di giovedì scorso alla Casa Bianca.
Il Giappone è uno dei 22 paesi che si sono detti pronti, nei giorni scorsi, ad impegnarsi per Hormuz dopo la tregua.
«La tecnologia giapponese per lo sminamento è tra le più avanzate al mondo. Qualora ci sia un cessate il fuoco e le mine costituissero un ostacolo, potremmo dover valutare questa opzione», ha detto Motegi, riferendosi a un eventuale invio delle Sdf.
Il capo della diplomazia di Tokyo ha inoltre ricordato come il presidente statunitense Donald Trump abbia annuito quando la premier Sanae Takaichi ha illustrato i limiti legali imposti dal Giappone all'invio di navi militari, precisando che non è stato assunto «alcun impegno specifico».
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9:08
Teheran: «Lo stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici»
L'Iran si è detto pronto a cooperare con l'Organizzazione marittima internazionale per migliorare la sicurezza marittima nel Golfo Persico, ha indicato il rappresentante iraniano presso l'agenzia delle Nazioni Unite.
Ali Mousavi ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto a tutte le navi, ad eccezione di quelle legate ai «nemici dell'Iran», aggiungendo che il passaggio attraverso il canale è possibile grazie al coordinamento delle misure di sicurezza con Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa privata e non ufficiale Mehr citata dalla rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera.
«La diplomazia rimane la priorità dell'Iran. Tuttavia, una completa cessazione dell'aggressione, così come la fiducia reciproca, sono ancora più importanti», ha dichiarato Mousavi, aggiungendo che gli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran sono alla «radice dell'attuale situazione nello Stretto di Hormuz».
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8:54
175 feriti negli attacchi a Dimona e Arad
I media israeliani riportano che sono 175 le persone ferite ieri sera negli attacchi iraniani alle città israeliane meridionali di Dimona e Arad, undici delle quali in modo grave, dopo che la difesa aerea dello Stato ebraico non è riuscita a intercettare almeno due missili balistici.
Il centro medico Soroka ha riferito che ad Arad 115 persone sono rimaste ferite, di cui nove in gravi condizioni. Tra i feriti anche una bambina di cinque anni, scrive il quotidiano in linea The Times of Israel. A Dimona invece i feriti sono 60, tra cui un ragazzino di dodici anni in gravi condizioni, aggiunge il sito di informazioni Ynet.
I media statali iraniani hanno precisato ieri che gli attacchi erano diretti contro il centro di ricerca nucleare israeliano, situato a circa dieci chilometri da Dimona e a 30 chilometri da Arad, in rappresaglia per un presunto attacco statunitense contro l'impianto iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz.
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Gli Emirati Arabi: «Rispondiamo contro l'Iran»
La guerra nella notte è proseguita in tutto il Medio Oriente. Oltre agli attacchi segnalati a Baghdad e Riad - di cui abbiamo parlato qui sotto - gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che stanno rispondendo al lancio di attacchi aerei da parte dell'Iran.
«Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti – ha spiegato il ministero della difesa in una nota – stanno rispondendo alle minacce missilistiche e di droni in arrivo dall'Iran». Secondo un portavoce sarebbero stati intercettati e distrutti tre droni nell'area orientale del paese.
L'esplosione di «proiettile non identificato» è stata segnalata dall'agenzia marittima britannica Ukmto nei pressi di una nave portarinfuse al largo degli Emirati Arabi Uniti nel Golfo Persico. Tutto l'equipaggio, riferisce Ukmto, è in salvo. L'esplosione si è verificata a 15 miglia nautiche (28 chilometri) a nord della città di Charjah, non lontana dallo Stretto di Hormuz.
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8:16
Attacco iraniano con droni nella base vicina all'aeroporto di Baghdad, in Iraq
Otto attacchi notturni hanno preso di mira un centro diplomatico e logistico statunitense all'aeroporto internazionale di Baghdad, la capitale irachena. Lo riferisce un funzionario della sicurezza iracheno precisando che gli attacchi «sferrati fino all'alba con razzi e droni, hanno preso di mira il centro statunitense», e che «alcuni razzi sono caduti nei pressi della base».
Una fonte della polizia ha riferito che è stato rinvenuto un lanciarazzi in un quartiere di Baghdad vicino all'aeroporto.
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8:14
Identificati tre missili balistici nell'area di Riad, in Arabia Saudita
Tre missili balistici sono stati identificati nell'area di Riad. Lo ha annunciato il ministero della Difesa dell'Arabia Saudita spiegando che «un missile è stato intercettato, mentre altri due sono caduti in un'area disabitata».
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8:12
Ecco la risposta di Teheran alle minacce di Trump
L'esercito iraniano ha annunciato che prenderà di mira le strutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione dell'acqua nella regione se Donald Trump metterà in pratica le minacce di distruggere le centrali elettriche iraniane.
«Se le infrastrutture petrolifere ed energetiche dell'Iran saranno attaccate dal nemico – afferma alla Fars il portavoce del comando operativo dell'esercito, Khatam al-Anbiya -, tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell'acqua appartenenti agli Usa e al regime nella regione saranno prese di mira».
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8:11
Trump: «L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche»
«Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!».
È l'ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato ad un post su Truth.
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8:10
Il live-ticker di blue News riapre
Buongiorno e ben ritrovati sul live-ticker di blue News dedicato al conflitto in Medio Oriente.
Come ogni giorno, anche oggi vi terremo aggiornati con le principali notizie a riguardo.
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22:25
Chiudiamo qui il nostro ticker per stasera
Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento a domani. Buonanotte.
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21:27
Attacco iraniano alla località israeliana di Dimona, 39 i feriti
È salito a 39 il bilancio dei feriti nell'attacco missilistico a Dimona, località israeliana che ospita un centro nucleare. Lo hanno affermato i servizi medici israeliani. Tra loro c'è un bambino di 10 anni in condizioni serie, ma «pienamente cosciente».
Nel frattempo, l'Iran ha rivendicato l'attacco alla città di Dimona. Si tratta di una «risposta» all'attacco «nemico» al sito nucleare iraniano di Natanz, ha annunciato la televisione di Stato iraniana.
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19:43
«Saldate le porte delle celle del carcere di Evin»
Diverse porte delle celle del carcere iraniano di Evin, quello in cui il regime degli ayatollah rinchiude i suoi oppositori, sarebbero state saldate, intrappolando i prigionieri al loro interno, per prevenire evasioni in caso di attacchi ma esponendo i reclusi a rischi altissimi in caso di crolli o di incendi.
E' quanto riportano diverse fonti, a partire dal comitato delle donne del Ncri, il Consiglio nazionale della resistenza iraniana.
Secondo quanto riportano altre fonti online, gran parte delle guardie carcerarie avrebbero nel frattempo lasciato i loro posti, abbandonando il carcere.
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18:34
Sirene d'allarme nel nord di Israele per razzi dal Libano
Le sirene d'allarme risuonano a Safed, Ma'alot-Tarshiha e in altre città della Galilea a seguito degli attacchi di Hezbollah provenienti dal Libano.
Nel precedente attacco – avvenuto circa due ore fa dopo una pausa durata otto ore – un razzo ha colpito Safed causando danni a una strada e agli edifici circostanti, ma senza provocare feriti.
Intanto, «le raffinerie indiane progettano» una possibile «ripresa dell'acquisto di petrolio iraniano», e «altre raffinerie in Asia stanno valutando un'azione simile dopo che Washington ha temporaneamente revocato» alcune «sanzioni per alleviare la crisi energetica» provocata dalla guerra in Medio Oriente: lo scrive la Reuters sul proprio sito web citando «alcuni operatori del settore».
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17:32
L'Iran strizza l'occhio al Giappone: «Le loro navi possono passare a Hormuz, basta contattarci»
L'Iran è disposto ad aiutare le navi giapponesi ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista all'agenzia Kyodo News.
«Non abbiamo chiuso lo stretto. Dal nostro punto di vista, lo stretto è aperto», ha affermato Araghchi.
«È chiuso solo alle navi appartenenti ai nostri nemici, i Paesi che ci attaccano. Per quanto riguarda gli altri Paesi, le loro navi possono attraversare lo stretto», ha affermato, secondo una trascrizione più completa in persiano dell'intervista pubblicata sull'account Telegram di Araghchi.
Questi Paesi, tra cui il Giappone, devono semplicemente «contattare» l'Iran per discutere la logistica del passaggio sicuro, ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano.
Il Giappone è il quinto importatore di petrolio, il 95% del quale proviene dal Medio Oriente e il 70% transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Lunedì, Tokyo ha annunciato che avrebbe iniziato ad attingere alle sue riserve strategiche di petrolio, tra le più grandi al mondo, equivalenti a 254 giorni di consumo interno.
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15:10
Iraq: «Riprese le forniture di gas dall'Iran dopo i raid su South Pars»
Le forniture di gas iraniano all'Iraq sono riprese a un ritmo lento, di cinque milioni di metri cubi al giorno, indica il ministero dell'elettricità iracheno secondo quanto riportato sul sito dell'agenzia di stampa britannica Reuters.
I flussi erano stati interrotti dopo l'attacco israeliano al principale giacimento di gas iraniano, South Pars, avvenuto mercoledì. Gli attuali cinque milioni di metri cubi rappresentano solo una frazione dei 50 milioni di metri cubi previsti dal contratto.
Funzionari iracheni affermano che i volumi aumenteranno gradualmente, ma non hanno fornito né una tempistica né dettagli sui danni subiti dagli impianti del gas iraniani.
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14:57
«Indebolita» la capacità offensiva dell'Iran su Hormuz
Intanto, l'esercito statunitense ha indicato che la capacità dell'Iran di minacciare lo Stretto di Hormuz è stata «indebolita» dal bombardamento, avvenuto questa settimana, di una struttura sotterranea dove erano stoccati missili da crociera e altre armi.
«Non solo abbiamo distrutto la struttura, ma anche siti di supporto ai servizi segreti e ripetitori radar missilistici utilizzati per monitorare i movimenti delle navi», ha affermato l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom), in un videomessaggio pubblicato sulla rete sociale X.
«Di conseguenza, la capacità dell'Iran di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e nelle aree circostanti è stata indebolita e non smetteremo di perseguire questi obiettivi».
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14:56
Sono 22 i paesi pronti ad impegnarsi per Hormuz dopo la tregua
Salgono a 22 i paesi pronti a impegnarsi per la sicurezza dello Stretto di Hormuz dopo una tregua nella guerra scatenata tre settimane fa dagli attacchi israelo-statunitensi all'Iran.
Lo si evince dal sito del governo britannico dove si legge che altri 16 paesi hanno aderito alla dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone. «In seguito alla pubblicazione, Canada, Repubblica di Corea del Sud, Nuova Zelanda, Danimarca, Lettonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Romania, Bahrein, Lituania, Australia ed Emirati Arabi Uniti» hanno aderito all'iniziativa.
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12:09
I missili sull'isola Diego Garcia sono «una minaccia per gli interessi britannici»
Il Ministero della Difesa britannico ha criticato gli attacchi iraniani definendoli «una minaccia per gli interessi britannici» dopo le notizie relative al lancio di due missili balistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia.
Lo riporta SkyNews citando il portavoce del Ministero: «Gli attacchi sconsiderati dell'Iran, che si abbattono su tutta la regione e tengono in ostaggio lo Stretto di Hormuz, rappresentano una minaccia per gli interessi britannici e per gli alleati della Gran Bretagna.»
«I jet della Raf e altri mezzi militari britannici continuano a difendere il nostro personale e le nostre truppe nella regione», ha proseguito la Difesa Gb sottolineando che «questo governo ha concesso agli Stati Uniti il permesso di utilizzare le basi britanniche per operazioni difensive specifiche e limitate.»
Secondo quanto appreso da Sky News, i missili sono stati lanciati contro Diego Garcia prima dell'aggiornamento fornito ieri dal governo britannico sull'utilizzo delle sue basi da parte degli Stati Uniti.
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11:25
L'Iraq blocca la produzione di petrolio nelle concessioni straniere
L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione interessate, senza alcun risarcimento previsto dai termini contrattuali. Lo scrive Reuters, citando tre funzionari del settore energetico.
«La navigazione attraverso lo Stretto è stata gravemente compromessa da un'attività militare senza precedenti» recita una lettera del ministero del petrolio in una lettera datata 17 marzo e visionata da Reuters.
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10:48
«Usa e Israele attaccano l'impianto nucleare di Natanz», secondo i media iraniani
Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della Repubblica islamica.
«A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore contro il nostro Paese, il complesso di arricchimento di Natanz è stato preso di mira questa mattina», ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che «non è stata segnalata alcuna perdita di materiale radioattivo» nella zona dell'Iran centrale.
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10:21
Operazione terrestre dell'Idf nel sud del Libano: «Uccisi 4 terroristi»
L'Idf ha comunicato di essersi scontrato con Hezbollah nel sud del Libano, uccidendo quattro persone. Lo si legge su Telegram.
«Durante un'operazione di terra mirata nel Libano meridionale, le truppe della 91esima Divisione hanno identificato diversi terroristi armati di Hezbollah. Le truppe hanno eliminato un terrorista in uno scontro a terra. Inoltre, hanno diretto un aereo dell'Aeronautica Militare Israeliana che ha colpito diversi altri terroristi che avevano aperto il fuoco contro truppe Idf. Successivamente, le truppe hanno eliminato altri tre terroristi con il fuoco dei carri armati».
Non sono stati segnalati feriti tra le truppe Idf. Nello stesso comunicato si specifica che inoltre, l'Aeronautica Militare Israeliana, agendo su informazioni di intelligence Idf, ha colpito diverse sedi di Hezbollah a Beirut.
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9:39
Teheran conferma l'attacco all'isola Diego Garcia, a 4mila km dall'Iran
Teheran conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall'Iran: lo scrive Mehr.
«Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti», sottolinea l'agenzia. Il fatto che l'Iran abbia preso di mira l'isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata maggiore rispetto a quanto stimato. Il mese scorso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi aveva affermato che Teheran aveva deliberatamente limitato la gittata dei propri missili a 2.000 km.
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8:31
Bessent: «L'Iran è la testa del terrorismo mondiale, stiamo vincendo»
«L'Iran rappresenta la testa del serpente del terrorismo globale e, grazie all'operazione Epic Fury del presidente Trump, stiamo vincendo questa battaglia cruciale a un ritmo persino più rapido del previsto». Lo scrive sui social media il segretario al Tesoro americano annunciando il via libera, temporaneo, alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione.
«In risposta agli attacchi terroristici dell'Iran contro le infrastrutture energetiche globali, l'amministrazione Trump continuerà a dispiegare la potenza economica e militare dell'America per massimizzare il flusso di energia verso il mondo, rafforzare l'offerta globale e adoperarsi per garantire la stabilità del mercato», ha sottolineato Bessent.
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8:21
L'Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia
L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi.
Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco.
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8:20
Un altro libanese sarebbe morto per i raid israeliani, secondo i media di Beirut
Una persona è morta, e altre due sono rimaste ferite, in seguito a un raid israeliano che ha colpito una casa nel sud del Libano. Lo riferiscono i media di Beirut.
«Jet israeliani hanno condotto un pesante attacco contro una casa nella città di Ghandouriyeh – scrive l'agenzia nazionale – causando un martire e ferendo altre due persone che sono state estratte dalle macerie».
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8:15
Trump: «Valuto un ridimensionamento dell'operazione in Iran»
L'Occidente si è svegliato con le parole di Donald Trump, il quale ha scritto in un lungo post su Truth che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e quindi stanno valutando un «ridimensionamento» dell'operazione militare.
Ha poi scaricato sull'Europa ed altre nazioni la responsabilità di garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz. «Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi», ha detto il presidente su Truth.
«Lo stretto di Hormuz dovrà essere pattugliato e presidiato, secondo necessità, dalle altre nazioni che lo utilizzano, gli Stati Uniti non lo fanno!», ha scritto Trump
«Se richiesto, assisteremo questi Paesi nei loro sforzi relativi a Hormuz, ma ciò non dovrebbe essere necessario una volta debellata la minaccia dell'Iran. È importante sottolineare che per loro si tratterà di un'operazione militare facile», ha aggiunto il tycoon.
«Siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi e valutiamo di ridimensionare i nostri ingenti sforzi militari in Medio Oriente nei confronti del regime terroristico dell'Iran», ha sottolineato Trump che ha poi elencato i suddetti obiettivi.
«(1) Degradarne completamente le capacità missilistiche, i sistemi di lancio e tutto ciò che vi è correlato. (2) Distruggere l'industria della difesa iraniana. (3) Eliminare la loro Marina e la loro Aeronautica, inclusi i sistemi d'arma antiaerei. (4) Non consentire mai all'Iran di avvicinarsi, neppure lontanamente, al possesso di capacità nucleari e mantenere costantemente gli Stati Uniti in una posizione tale da poter reagire in modo rapido e incisivo a una simile eventualità, qualora dovesse verificarsi. (5) Proteggere, ai massimi livelli, i nostri alleati mediorientali, tra cui Israele, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Kuwait e altri ancora».
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21:45
Missile iraniano impattano il centro d'Israele
La polizia e le Forze della Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato di aver inviato delle squadre nei luoghi in cui sono stati segnalati impatti nel centro di Israele, dopo che l'Iran ha lanciato un missile balistico con una testata a grappolo.
Lo scrive The Times of Israel, precisando che non sono stati segnalati feriti. Le immagini mostrano che l'impatto di una piccola bomba ha provocato un cratere in un parco giochi nella città centrale di Kiryat Ono.
Intanto, Donald Trump si è detto fiducioso che quando gli Stati Uniti saranno pronti a finire la guerra lo sarà anche Israele. «Credo di sì», ha detto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.
«Potrei avere un piano per l'isola di Kharg, o forse no. Ma come potrei mai dirlo a un giornalista?», ha risposto ad una domanda dei media alla Casa Bianca aggiungendo «è un luogo di cui stiamo parlando».
Nel frattempo, l'Iraq ha ridotto la sua produzione di petrolio di circa il 70% rispetto ai livelli precedenti la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da una fonte del ministero del Petrolio del Paese. La chiusura riguarda sei giacimenti petroliferi a Bassora, nel sud del Paese, ha aggiunto la fonte.
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21:00
Nuove sirene d'allarme a Tel Aviv e nel centro d'Israele
Le sirene d'allarme per il lancio di missili o droni dall'Iran stanno risuonando in questi minuti a Tel Aviv e nel centro d'Israele. Lo constata l'agenzia di stampa italiana ANSA sul posto. È la decima volta da questa mattina che le sirene d'allarme risuonano.
Intanto, standoi all'AFP, la Turchia ha duramente criticato Israele per gli attacchi contro gli accampamenti militari nel sud della Siria, esortando la comunità internazionale a intervenire.
«Consideriamo l'attacco israeliano contro le infrastrutture militari nel sud della Siria una pericolosa escalation e lo condanniamo fermamente», si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri, che esorta la comunità internazionale «a fermare gli attacchi israeliani».
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20:55
Per Trump la NATO è «codarda»
Donald Trump rafforza la presenza militare americana in Medio Oriente e sferra un nuovo pesante attacco contro la Nato colpevole di non aiutare gli Stati Uniti in Iran.
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19:45
Il Regno Unito autorizza gli USA a usare basi per proteggere Hormuz
Il governo britannico ha dato il via libera agli Stati Uniti per l'utilizzo delle proprie basi militari al fine di lanciare attacchi contro obiettivi iraniani che minacciano lo Stretto di Hormuz.
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18:38
L'Iran spara missili dal centro del Paese
Le Forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono che l'Iran ha iniziato a lanciare missili balistici contro Israele dal centro del Paese negli ultimi giorni.
Un portavoce delle Idf ha spiegato che i lanci da quest'area «vengono effettuati dopo che l'esercito ha privato il regime terroristico della maggior parte delle sue capacità di lancio dall'Iran occidentale, nell'ambito delle centinaia di raid aerei condotti dall'inizio dell'operazione».
Intanto, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha partecipato alla preghiera per l'Eid nella moschea della capitale, dedicando poi un discorso ai «martiri del 2012», e tuonando contro i Fratelli musulmani e «ciò che stavano facendo», che «non ha nulla a che vedere con l'Islam».
Allora, ha detto, «abbiamo scelto di combattere il terrorismo e, allo stesso tempo, di perseguire lo sviluppo economico» per il bene del Paese. «Non siamo mai stati cospiratori - ha detto -. Non abbiamo cospirato, volevamo solo preservare il nostro Paese» da «operazioni e attentati terroristici che si verificavano quasi quotidianamente».
«Lo Stato - ha aggiunto - ha combattuto una dura guerra contro il terrorismo per 10 anni». «I terroristi - ha detto - volevano spezzare il nostro spirito, uccidere la speranza, farci credere che non ci fosse un domani. Lo hanno detto e lo hanno fatto», ma le «istituzioni egiziane, l'esercito, la polizia e la magistratura, hanno resistito con fermezza affinché l'Egitto potesse superare quel periodo difficile».
«L'Egitto - ha detto ancora - un Paese di 120 milioni di abitanti, compresi i visitatori, è ora sicuro e stabile grazie al sacrificio dei martiri».
Si è poi soffermato sui costi della guerra, «circa 40 milioni di sterline egiziane al giorno, oltre all'inestimabile perdita di ogni martire e ferito, in tutto circa 120 miliardi di sterline», ha sottolineato. E rivolgendosi ai giovani: «non siamo stati noi a iniziare tutto questo».
Sisi ha rivelato che dopo il 2011 non ha mai dubitato che i Fratelli Musulmani (ora designati come gruppo terroristico) avrebbero governato l'Egitto.
Ma allo stesso tempo, era certo che non sarebbero rimasti al potere «perché gli egiziani non accettano di essere costretti, che si tratti di pregare in una moschea o in una chiesa. L'Egitto - ha concluso - è un Paese in cui nessuno è costretto ad abbracciare una religione».
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17:35
In Israele sirene da nord a sud per missili da Libano e Iran
Sirene sono suonate in diverse aree del Paese, da nord a sud, per lanci di missili in contemporanea dal Libano e dall'Iran.
Un impatto diretto ha colpito l'area del centro commerciale nella città di Dimona, nei pressi della quale si trova il «Centro di ricerca nucleare del Negev». I servizi di soccorso riportano che non si sono registrati feriti.
Intanto, la Missione Nato in Iraq (Nmi) ha adeguato la propria postura, trasferendo in sicurezza tutto il proprio personale dal Medio Oriente all'Europa.
«Desidero ringraziare la Repubblica dell'Iraq e tutti gli Alleati che hanno contribuito al trasferimento in sicurezza del personale», ha dichiarato il generale Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Alleato in Europa. La Missione Nato in Iraq proseguirà dal Comando delle Forze Congiunte di Napoli.
«Desidero inoltre ringraziare gli uomini e le donne della Missione Nato in Iraq, che hanno portato avanti la loro missione con dedizione durante tutto questo periodo: sono dei veri professionisti», ha aggiunto Grynkewich. Gli ultimi uomini e donne della Missione in Iraq hanno lasciato il Paese oggi.
La Nmi è una missione di consulenza e di rafforzamento delle capacità non combattenti volta ad assistere l'Iraq nella creazione di istituzioni e forze di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, affinché siano in grado di stabilizzare il proprio Paese, combattere il terrorismo e impedire il ritorno dell'Isis/Daesh.
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17:10
Berna ferma le esportazioni di armi verso gli USA
Il Consiglio federale ha deciso di non più autorizzare esportazioni di materiale bellico verso gli Stati Uniti a causa della partecipazione del Paese al conflitto con l'Iran. Nessuna nuova richiesta è stata approvata dall'escalation del conflitto il 28 febbraio.
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16:00
Altre tre navi da guerra e migliaia di marines USA
Il Pentagono sta inviando tre navi da guerra e migliaia di marines in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali 2'200-2'500 marines sono diretti verso il Us Central Comand, responsabile per le forze armare americane in Medio Oriente.
I marines che il Pentagono sta inviando appartengono al gruppo anfibio di pronto intervento della USS Boxer e della 11esima unità di spedizione che hanno base in California.
L'invio è il secondo massiccio dispiegamento di marines nell'ultima settimana, dopo che il Pentagono - riporta il Wall Street Journal - ha inviato in Medio Oriente la USS Tripoli, che ha base in Giappone, e la 31esima unità di spedizione dei marines.
Dal canto suo, «L'aviazione israeliana ha eliminato a Teheran l'altro ieri Mahdi Rastami Shamestan, un alto funzionario del ministero dell'Intelligence del regime iraniano». Lo ha detto il portavoce dell'Idf Effie Defrin in conferenza stampa, aggiungendo che Shamestan era una figura chiave nell'organizzazione di attività terroristiche contro israeliani ed ebrei in Israele e nel resto del mondo.
Frattanto, Hezbollah ha negato di avere una presenza negli Emirati Arabi Uniti, dopo che le autorità emiratine hanno annunciato l'arresto di almeno cinque membri di una «rete terroristica» legata a Hezbollah e al suo sostenitore, l'Iran. In una dichiarazione, il gruppo militante libanese ha affermato di «negare le accuse inventate mosse contro di esso dalle autorità di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti... Hezbollah non ha alcuna presenza negli Emirati Arabi Uniti o in qualsiasi altro Paese, sotto alcuna copertura, denominazione commerciale o altro».
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15:10
Trump attacca gli alleati della NATO per l'Iran: «Codardi, ce ne ricorderemo»
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca gli alleati della Nato.
«Senza gli Usa» l'Alleanza «è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo», afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Intanto, il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riporta un post su X dell'agenzia Isna in farsi, se l'è presa con gli avversari, dichiarando : «Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi. D'ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici».
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14.15
Baghdad: «La missione Nato si ritira temporaneamente dall'Iraq»
La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, hanno riferito all'Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l'impatto della guerra in Medio Oriente. «Non ci sono disaccordi» con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario in condizione di anonimato. «Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati per la situazione», ha aggiunto.
«Possiamo confermare che stiamo rimodellando il nostro dispiegamento nell'ambito della missione Nato in Iraq. La sicurezza del nostro personale è di primaria importanza», ha fatto sapere il portavoce dell'Alleanza Alisson Hart, senza dare ulteriori dettagli.
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13.33
Qatar: «Con i danni della guerra giù l'export di Gnl, effetti su Asia ed Europa»
Secondo il governo del Qatar gli attacchi iraniani contro l'impianto di Ras Laffan ridurranno del 17% in cinque anni la capacità di esportazione di gas naturale, causando al paese una perdita di 20 miliardi di dollari di entrate annuali. Lo scrive la Bbc.
Il Gnl viene prodotto raffreddando il gas naturale a temperature molto basse utilizzando una grande unità di processo industriale nota come ‹train›, spiega l'emittente britannica, e il ministro afferma che gli attacchi iraniani hanno danneggiato due dei 14 ‹train› dell'impianto.
«Cinque anni non bastano per una riparazione», ha dichiarato alla Bbc Ciaran Roe, direttore commerciale di HySights, società di informazioni di mercato per i combustibili puliti con sede a Singapore. «Si tratta di una ricostruzione completa».
I paesi asiatici sono i più dipendenti dal Gnl del Qatar, in particolare Giappone, Corea del Sud, India e Cina. In Europa, Italia e Belgio sono già grandi clienti, ma il continente nel suo complesso sta diventando sempre più dipendente dal gas mediorientale, avendo abbandonato le importazioni russe in seguito alla guerra in Ucraina e il Qatar è uno dei principali, se non il principale, attore nel mercato globale del gas naturale, ricorda la testata. «La paura potrebbe persistere sul mercato per diversi mesi, se non anni», afferma Roe. «Questo cambierà il modo di pensare dei governi nei confronti delle importazioni di Gnl»
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12.56
100 arresti ad Abu Dhabi: «Diffondevano false notizie sulla guerra»
La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso «informazioni fuorvianti» sulla guerra, mentre gli stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.
Gli arresti riguardano «109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso», secondo una dichiarazione pubblicata su X.
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12.26
Petrolio: per l'Arabia Saudita a 180 dollari se lo shock prosegue
L'Arabia Saudita ritiene che il prezzo del petrolio possa schizzare fino a 180 dollari al barile, nel caso in cui lo shock energetico dovesse protrarsi oltre aprile.
Lo scrive il Wall Street Journal citando alcuni funzionari del ramo sauditi, sottolineando che tali livelli di prezzo «potrebbero innescare una recessione o un cambiamento dei comportamenti dei consumatori che farebbero crollare la domanda»
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11.47
Teheran: «Almeno 16 navi in fiamme dopo gli attacchi USA-Israele»
Almeno 16 navi mercantili hanno preso fuoco nel porto iraniano di Bandar Lengeh, nel Golfo Persico meridionale, dopo essere state colpite durante gli attacchi statunitensi e israeliani di oggi. Lo ha dichiarato il governatore del porto Foad Moradzadeh.
Le imbarcazioni, sia private che commerciali, provenienti dai porti di Bandar Lengeh e Bandar Kong, sono state distrutte dal vasto incendio insieme a parte del porto, ha aggiunto il governatore, citato da Tasnim.
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11.34
L'Idf: «Raid su strutture del regime iraniano a est di Teheran»
L'Idf comunica che l'aeronautica militare "sta attaccando strutture del regime iraniano nell'area di Nur, a est di Teheran'.
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09.36
Erdogan: «Che Dio possa distruggere Israele»
«Possa Egli, ‹il dominatore› (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele». Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, utilizzando uno dei nomi usati nell'Islam per descrivere Dio: Kahrar, traducibile come «il dominatore» o «colui che sottomette».
Come riferisce l'agenzia Anadolu, il leader turco si è espresso in questi termini parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Rize, località sul Mar Nero di cui la sua famiglia è originaria. «Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti», ha aggiunto Erdogan nel suo discorso.
Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. «Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone».
«Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».
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09.19
Pasdaran: «Il nostro portavoce è stato ucciso dagli attacchi USA-Israele»
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini.
Naini «è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all'alba», hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro sito web Sepah News.
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08.59
Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici»
«Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».
Lo si legge in un messaggio attribuito alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, in cui ha espresso le sue condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian «per il martirio del ministro dell'Intelligence Esmaeil Khatib».
Nel messaggio pubblicato su Mehr News, l'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale di proprietà statale, Khatib viene descritto come «un veterano di guerra instancabile» che «ha profuso grandi sforzi per la causa della Rivoluzione Islamica».
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08.47
Erdogan: «Israele ha ucciso migliaia di persone, ne pagherà il prezzo»
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo.
«Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone», ha detto il leader turco, ieri sera, durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan, dopo la preghiera in una moschea di Rize, sulla costa del Mar Nero.
«Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, come riferisce Anadolu, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».
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08.32
Nella notte forti esplosioni in più città dell'Iran
Nella notte sono state segnalate forti esplosioni in diverse città iraniane. Lo scrive Iran International. Secondo le prime informazioni, le esplosioni si sono verificate a Bandar Lengeh e Isfahan, mentre a Yazd le autorità hanno riferito che due siti militari alla periferia della città sono stati presi di mira nelle prime ore del mattino.
Esplosioni sono state udite anche nelle contee di Bardsir e Baft, nella provincia di Kerman, e ad Arak.
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08.17
Raid aerei nel sud del Libano all'alba di oggi, molti feriti
Israele ha effettuato attacchi aerei contro città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato venerdì dai media statali.
«Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese.
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08.03
Greggio giù di oltre il 2% dopo le rassicurazioni di Netanyahu
I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran sta subendo una «decimazione» e che la guerra finirà prima di quanto molti temessero.
Accolte con favore anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze israeliane non avrebbero più preso di mira le infrastrutture energetiche di Teheran.
Nonostante ciò, con il conflitto che entra nella quarta settimana, la maggior parte dei titoli azionari ha registrato un calo poiché gli investitori sono preoccupati per i mercati energetici, con il petrolio che si mantiene ancora intorno ai 100 dollari e il gas in forte aumento a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz.
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08.00
Riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker. Anche oggi vi aggiorneremo sugli eventi che avvengono in Medio Oriente dopo l'avvio della guerra da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
Buona lettura!