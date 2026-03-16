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Ticker Medio Oriente Trump: «L'Iran non è pronto per un accordo per il cessate il fuoco» - Teheran replica: «Nessun contatto con gli USA»
Sara Matasci
16.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è rimasto ferito martedì 10 marzo nei raid americani-israeliani.
- Secondo quanto riferito da tre funzionari dei Paesi del G7 a Axios, Trump avrebbe detto, durante una riunione virtuale, che l'Iran «sta per arrendersi».
- Circa 1750 turisti svizzeri sono tuttora bloccati in vari paesi del Medio Oriente.
- Donald Trump afferma che l'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non uno che lui sarebbe disposto ad accettare, accusando inoltre i media di non riportare i successi dell’esercito statunitense.
- Sono scattati i primi bombardamenti americani su Kharg, da cui passa il 90% dell'export di petrolio di Teheran.
- Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer si sono sentiti domenica sera e hanno parlato dell'«importanza di riaprire lo Stretto di Hormuz», attualmente bloccato dall'Iran.
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11.37
Israele: «142 feriti nelle ultime 24 ore per attacchi dell'Iran»
Il ministero della Salute israeliano, nel suo ultimo aggiornamento, riferisce che nelle ultime 24 ore 142 persone ferite sono state ricoverate in ospedale in seguito agli attacchi missilistici dall'Iran.
Il ministero non fornisce una ripartizione delle cause dei feriti, e alcuni potrebbero essere stati causati da persone che cercavano riparo, piuttosto che essere una conseguenza diretta del lancio di missili dall'Iran o di razzi dal Libano.
Dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, 3.369 persone sono state portate in ospedale, di cui 81 sono attualmente ricoverate: tra queste, una persona è in condizioni critiche, sette in condizioni gravi, 14 in condizioni moderate e 59 in buone condizioni. Le cifre del ministero includono sia civili che soldati.
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11.14
Iran: «Nessun contatto con gli USA per un cessate il fuoco»
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato qualsiasi contatto con gli Stati Uniti in merito al conflitto. «L'Iran non ha chiesto un cessate il fuoco e il conflitto deve finire in modo da garantire che non si ripeta», ha affermato Araghchi.
Ieri sera, a bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti a proposito dell'Iran: «Stiamo parlando con loro. Ma non credo che siano pronti».
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10.34
Croce rossa: In Libano 900mila sfollati, molti ancora per strada
Sono circa 900mila gli sfollati in Libano e molti di loro sono ancora nelle strade a due settimane dallo scoppio delle nuove tensioni con Israele. Lo riferisce la Croce rossa libanese in un comunicato citato dai media di Beirut.
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10.16
Iran: «Nessuna clemenza per gli affiliati a USA e Israele»
Il capo della Magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni Ejei, ha invitato i tribunali a non mostrare «indulgenza» per le persone affiliate a Israele e gli Stati Uniti, nel contesto del conflitto in corso.
«Non dobbiamo ritardare o mostrare indulgenza nell'esecuzione dei verdetti definitivi contro coloro che, durante la guerra e i disordini, hanno commesso crimini ed erano affiliati al nemico aggressore», ha detto Ejei, come riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che è «necessario accelerare la revisione e la risoluzione dei casi che coinvolgono elementi accusati di minacciare la sicurezza pubblica».
Nelle ultime settimane, le autorità iraniane hanno condotto vaste retate in tutto il Paese, arrestando centinaia di persone sospettate di collaborare con Israele e gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media locali, nel contesto del conflitto scoppiato il 28 febbraio.
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09.52
Il commissario UE: «La crisi dell'energia può aggravarsi, abbiamo un problema di prezzi»
«Siamo consapevoli che non dobbiamo solo monitorare la situazione ma anche prepararci perché la situazione può aggravarsi ulteriormente. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri».
Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio Ue Energia, interpellato sull'impatto energetico della guerra in Medio Oriente.
L'Ue non dipende «così tanto dall'approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall'area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi», ha sottolineato.
«Non abbiamo un problema di sicurezza dell'approvvigionamento ma siamo influenzati dai prezzi del gas e del petrolio molto elevati sul mercato globale.
Tuttavia, in Ue ci troviamo in una situazione migliore rispetto» alla crisi energetica «del 2022 perché abbiamo più energie rinnovabili nel nostro sistema, perché abbiamo diversificato la nostra offerta e perché ci sono meno ore in cui è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità», ha evidenziato il commissario Ue.
«Ovviamente ne risentiamo, è importante che restiamo in carreggiata, che facciamo tutto il possibile per implementare più energie rinnovabili più velocemente», ha aggiunto.
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09.37
«Blackout di internet in Iran in corso da 17 giorni»
L'osservatorio della rete Netblocks ha denunciato che il blocco di internet in Iran è giunto al 17mo giorno.
«Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo nell'infrastruttura di rete delle telecomunicazioni riservate, riducendo ulteriormente la disponibilità delle VPN», ovvero reti private virtuali utilizzate per aggirare la censura, riferisce Netblocks, che ha monitorato il blackout di internet nel Paese da quando è entrato in vigore con l'inizio del conflitto tra Usa, Israele e Iran.
Secondo l'osservatorio della rete, l'ulteriore inasprimento delle restrizioni ha messo offline anche alcuni utenti autorizzati dal governo centrale ad accedere ad internet tramite una rete separata da quella globale e gestita localmente dalla Repubblica islamica.
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09.10
Kallas: «A Hormuz si ipotizza un'iniziativa Onu come nel Mar Nero sul grano»
«Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina». Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio affari esteri.
La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma la situazione è problematica «anche per quanto riguarda i fertilizzanti», ha detto Kallas. «E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo».
«Oggi cercheremo di capire se è possibile cambiare il mandato della missione Aspides, il punto è capire se gli Stati membri vogliono usare questa operazione per la sicurezza nell'area dello stretto di Hormuz», ha aggiunto l'ex prima ministra estone.
«Abbiamo proposte sul tavolo, oggi ne parleremo», ha aggiunto precisando che la linea di comando di Aspides è «già pronta» ma si può immaginare anche una collaborazione nel quadro della coalizione dei volenterosi ventilata dalla Francia. Kallas ha sottolineato che la sicurezza della navigazione «serve ora».
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09.05
Ad Abu Dhabi auto colpita da un missile, un morto
Una persona di origini palestinesi è rimasta uccisa alla periferia della capitale emiratina Abu Dhabi quando un missile ha colpito la sua auto: lo hanno riferito le le autorità, mentre l'Iran prosegue gli attacchi nel Golfo in risposta ai raid di Usa e Israele sul proprio territorio.
Le autorità «sono intervenute a seguito di un incidente avvenuto nella zona di Al Bahyah nel quale un missile ha colpito un veicolo civile, causando la morte di un cittadino palestinese», si legge in un comunicato delle autorità di Abu Dhabi.
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08.59
All'aeroporto di Dubai ripresa graduale dei voli
I voli da e per l'aeroporto internazionale di Dubai sono in fase di «graduale ripresa», dopo che le operazioni sono rimaste sospese per alcune ore «come misura precauzionale»: lo si apprende dall'account su X dello scalo stesso.
La sospensione di decolli e atterraggi era stata decisa in seguito a un «incidente» con un drone che ha provocato un incendio nelle vicinanze dell'aeroporto.
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08.55
Venti marinai di una nave attaccata a Hormuz rientrati in Thailandia
Venti membri dell'equipaggio thailandese di una nave mercantile attaccata nello Stretto di Hormuz sono rientrati in Thailandia oggi, mentre tre dei loro colleghi sono ancora bloccati a bordo del vascello nel Golfo.
I 20 marinai sono atterrati nel principale aeroporto internazionale della Thailandia nelle prime ore di lunedì mattina e sono stati immediatamente scortati via dalle autorità senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.
La Mayuree Naree, battente bandiera thailandese, è stata colpita da due proiettili mercoledì mentre attraversava le acque del Golfo, dopo essere partita da un porto degli Emirati Arabi Uniti.
Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito la nave thailandese, così come un'imbarcazione battente bandiera liberiana, nello Stretto sostenendo che avesse ignorato gli «avvertimenti».
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0852
Israele: «Iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano»
Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato «operazioni terrestri limitate e mirate» contro Hezbollah nel sud del Libano.
Queste «operazioni terrestri limitate e mirate» hanno come obiettivi «importanti roccaforti di Hezbollah» e puntano a «rafforzare gli avamposti difensivi» nel Libano meridionale, hanno affermato le Idf in un comunicato.
«Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi che operano nell'area», aggiungono le forze armate israeliane, spiegando che il piano è di «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele».
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08.41
Trump accusa l'Iran di disinformazione con l'uso dell'IA
Donald Trump accusa l'Iran di disinformazione basata sull'IA e sui media compiacenti, smentendo le notizie su danni subiti da velivoli e mezzi navali USA.
In un lungo post su Truth, il tycoon ha scritto che «l'Iran è noto da tempo come un maestro di manipolazione mediatica e pubbliche relazioni. Militarmente è debole e inefficace, ma è davvero abile nel 'nutrire› i media delle ‹Fake News› - sempre molto ricettivi - con informazioni false. Ora, l'IA è diventata un'altra arma di disinformazione».
Teheran, è l'accusa, ha fatto circolare immagini e video artefatti, con presunti attacchi a navi e aerei per amplificare le sue capacità.
L'Iran utilizza l'IA «con notevole efficacia, considerando che viene annientato giorno dopo giorno. Hanno mostrato fittizie ‹imbarcazioni kamikaze› che sparavano contro varie navi in mare: una scena che appare spettacolare, potente e minacciosa, ma che vede protagoniste imbarcazioni inesistenti. Si tratta esclusivamente di disinformazione volta a dimostrare quanto siano ‹dure› le loro forze armate, in realtà già sconfitte!», ha rincarato Trump.
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08.39
Trump: «Parliamo con l'Iran, ma loro non sono pronti per l'accordo»
Gli Stati Uniti sono in trattative con l'Iran, mentre la guerra entra nella sua terza settimana, ma Teheran non è ancora pronta per un accordo di chiusura delle ostilità.
«Sì, stiamo parlando con loro», ha replicato il presidente Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One, senza tuttavia specificare la natura dei colloqui, a una domanda sull'esistenza di iniziative diplomatiche in corso per porre fine al conflitto estesosi in tutto il Medio Oriente.
«Ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino», ha aggiunto Trump. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato colloqui in corso con gli Usa.
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08.31
Emirati Arabi e Arabia Saudita respingono droni
I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno intercettando missili e droni iraniani: lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Paese del Golfo.
«Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e dei droni provenienti dall'Iran», ha scritto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti su X. In precedenza, le autorità di Dubai avevano affermato che un «incidente legato a un drone» aveva provocato un incendio vicino all'aeroporto e che i voli erano stati temporaneamente sospesi.
Su X il Ministero della Difesa dell'Arabia saudita ha invece reso noto di aver intercettato un totale di 61 droni nella parte orientale del Paese nelle prime ore di stamattina
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08.23
Le compagnie petrolifere USA a Trump: «Probabilmente è una delle crisi peggiori»
Le compagnie petrolifere americane hanno recapitato un messaggio cupo ai funzionari dell'amministrazione Trump: è probabile che la crisi energetica legata alla guerra in Iran sia destinata a peggiorare.
In una serie di riunioni tenutesi mercoledì alla Casa Bianca e in recenti colloqui con i segretari all'Energia Chris Wright e agli Interni Doug Burgum, gli amministratori delegati di Exxon Mobil, Chevron e ConocoPhillips hanno avvertito - ha riferito il Wall Street Journal - che le interruzioni ai flussi energetici in uscita dallo Stretto di Hormuz avrebbero continuato a generare volatilità nei mercati energetici globali.
In risposta alle domande dei funzionari Usa, il numero uno di Exxon, Darren Woods, ha affermato che i prezzi del petrolio potrebbero superare gli attuali livelli elevati qualora gli speculatori dovessero, in modo inatteso, far lievitare i prezzi, e che i mercati potrebbero andare incontro a una carenza nell'offerta di prodotti raffinati.
Anche il Ceo di Chevron, Mike Wirth, e quello di ConocoPhillips, Ryan Lance, hanno espresso le proprie preoccupazioni in merito alla portata delle interruzioni dei flussi di greggio, ha precisato il Wsj in base a quanto riferito da fonti vicine al dossier.
I funzionari dell'amministrazione americana hanno comunicato ai vertici delle compagnie petrolifere l'intenzione di voler incrementare i flussi di greggio tra il Venezuela e gli Stati Uniti, come confermato da un funzionario della Casa Bianca.
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08.11
Trump: «Ho chiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz»
«Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo». Lo ha detto sull'Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla coalizione per lo Stretto di Hormuz.
Trump ha definito la missione «un'impresa di modesta entità» perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state «decimate».
Il presidente ha affermato di aver contattato «circa sette Paesi», ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. «Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte», ha aggiunto.
Trump ha anche commentato quella che sembra essere una mancanza di proteste contro il regime in Iran. Dopo i primi attacchi della guerra, aveva esortato gli iraniani a insorgere, definendola un'occasione irripetibile per il cambiamento.
Ma ieri sera ha dichiarato ai giornalisti che ciò non è accaduto, poiché le autorità avevano avvertito la popolazione: «Se protestate, verrete uccisi a colpi d'arma da fuoco». «I manifestanti non hanno armi... Penso che per loro sia molto difficile protestare. Lo capisco perfettamente», ha affermato Trump.
Trump ha dichiarato inoltre che Israele stava «collaborando con gli Stati Uniti» per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. Lo mettono in risalto i media israeliani.
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08.00
Si apre il nostro live-ticker
Buongiorno e bentornati sul nostro live ticker, con il quale vi aggiorneremo regolarmente sulla guerra messa in atto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Buona lettura!