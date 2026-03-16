Trump: «L'Iran non è pronto per un accordo per il cessate il fuoco» - Teheran replica: «Nessun contatto con gli USA»

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«Siamo consapevoli che non dobbiamo solo monitorare la situazione ma anche prepararci perché la situazione può aggravarsi ulteriormente. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri».

Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio Ue Energia, interpellato sull'impatto energetico della guerra in Medio Oriente.

L'Ue non dipende «così tanto dall'approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall'area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi», ha sottolineato.

«Non abbiamo un problema di sicurezza dell'approvvigionamento ma siamo influenzati dai prezzi del gas e del petrolio molto elevati sul mercato globale.

Tuttavia, in Ue ci troviamo in una situazione migliore rispetto» alla crisi energetica «del 2022 perché abbiamo più energie rinnovabili nel nostro sistema, perché abbiamo diversificato la nostra offerta e perché ci sono meno ore in cui è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità», ha evidenziato il commissario Ue.

«Ovviamente ne risentiamo, è importante che restiamo in carreggiata, che facciamo tutto il possibile per implementare più energie rinnovabili più velocemente», ha aggiunto.