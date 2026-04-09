Israele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l'Idf ha colpito giovedì altri obiettivi nel Paese dei cedri e lanciato nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale, all'indomani del più pesante attacco contro il suo vicino dall'inizio della guerra.

Il presidente americano Donald Trump (a sinistra) considera se stesso e il premier israeliano Benyamin Netanyahu «eroi di guerra». (fot d'archivio) sda

Keystone-SDA SDA

Un bombardamento duramente condannato dalla comunità internazionale e che ha indotto Donald Trump a chiedere al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l'intensità dei raid per contribuire a mantenere la tregua di due settimane con l'Iran e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran.

Israele ha accettato di «essere un partner collaborativo», ha confidato un funzionario dell'amministrazione Usa a Nbc.

Ma Bibi non si è impegnato a cessare il fuoco contro Hezbollah («continueremo a colpirlo ovunque sia necessario»), come chiedono le autorità libanesi per avviare il dialogo diplomatico, che secondo Axios comincerà la prossima settimana al Dipartimento di Stato a Washington, a livello di ambasciatori.

Presente come mediatore anche quello statunitense a Beirut.

Focus sul disarmo di Hezbollah

«Alla luce delle ripetute richieste del Libano di aprire negoziati diretti con Israele, ho incaricato il governo di avviare negoziati diretti con il Libano il prima possibile», ha annunciato Netanyahu, spiegando che «i negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sulla creazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano».

Un'ora prima della sua dichiarazione, il presidente libanese Joseph Aoun aveva affermato che «l'unica soluzione alla situazione in Libano è raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Libano, seguito da negoziati diretti tra le parti».

A condannare i raid israeliani sul Libano e a chiedere che anche il Paese dei cedri sia incluso nella tregua con l'Iran sono varie capitali europee, da Parigi a Berlino, da Londra a Madrid.

Caoitale pakistana blindata per i colloqui del fine settimana

Ma anche Mosca, Ankara e il Pakistan, che nel weekend ospita i primi colloqui diretti tra la delegazione di Teheran, guidata dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, e quella di Washington, capitanata dal vicepresidente JD Vance.

Le autorità di Islamabad hanno già blindato la capitale, bloccando l'accesso in un'area di 3 chilometri attorno all'hotel di lusso Serena, dove si prevede che soggiorneranno le due delegazioni.

Ghalibaf ha avvisato che «le violazioni del cessate il fuoco porteranno a costi e a forti risposte» e ha invitato a «smettere immediatamente» con gli attacchi a Beirut, ricordando che il Libano e il resto dell'"asse» regionale dell'Iran sono parti inseparabili dell'accordo.

Teheran e Washington cantano entrambi vittoria

Ma la fragile tregua per ora ha in gran parte tenuto tra Stati Uniti, Israele e Iran, benché Teheran e Washington abbiano fornito spiegazioni molto diverse sui termini iniziali, cantando entrambi vittoria.

Trump si è detto «molto ottimista» sulla possibilità che un accordo di pace con l'Iran sia a portata di mano, anche se nello stesso tempo ha messo in guardia che le forze Usa resteranno schierate nella regione «fino a quando un vero accordo non sarà raggiunto e non sarà pienamente rispettato», minacciando altrimenti scontri più intensi.

Lo Stretto di Hormuz resta un problema

Finora però il vitale stretto di Hormuz è rimasto sostanzialmente chiuso e Teheran, secondo una fonte iraniana citata dalla Tass, consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno in base all'accordo di cessate il fuoco (la prima non iraniana dopo la tregua è transitata giovedì, batteva bandiera gaboniana ed era diretta in India).

Resta inoltre l'incognita delle mine piazzate dai pasdaran e dei costosi pedaggi evocati dal regime degli ayatollah.

Le incertezze pesano sui listini azionari europei ed asiatici, che dopo il rimbalzo di mercoledì sono tornati a frenare, mentre il petrolio è tornato a sfiorare i 100 dollari al barile.

In uno dei suoi raid intanto l'Idf ha dichiarato di aver ucciso a Beirut Ali Yusuf Harshi, nipote e segretario del leader di Hezbollah Naim Qassem.

Secondo le autorità libanesi, gli attacchi israeliani hanno ucciso finora circa 1.700 persone (di cui oltre 300 mercoledì) e costretto più di un milione di persone a lasciare le proprie case.