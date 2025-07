Si conoscevano, si sono incontrati: Donald Trump non si libererà presto del caso Jeffrey Epstein. imago images/UPI Photo

Donald Trump passa all'offensiva dopo un rapporto esplosivo sul caso Jeffrey Epstein. Ma lo scandalo del condannato per reati sessuali non è ancora finito per il presidente degli Stati Uniti. Cosa sta succedendo davvero?

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la campagna elettorale, Donald Trump aveva promesso di rilasciare tutti i documenti sulla morte del condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein, ma poi non ne ha voluto più sapere e si è alienato molti sostenitori.

Un rapporto esplosivo sul legame tra il tycoon e il criminale sessuale ha dato filo da torcere al presidente degli Stati Uniti.

Ma Trump non si libererà presto del caso Epstein. Mostra di più

Nella sua carriera Donald Trump ha avuto a che fare con molti: i media, la magistratura, gli avversari politici. Ma ora si sta scontrando con una forza che lui stesso ha creato: i suoi stessi sostenitori. E non riesce a liberarsi di loro: lo scandalo di Jeffrey Epstein tocca il cuore del suo movimento MAGA.

I suoi seguaci lo venerano come un combattente per il piccolo uomo contro un'élite corrotta che sta sfruttando il Paese.

Questa narrazione è stata così potente da riportare il tycoon alla Casa Bianca. I suoi fan hanno creduto a tutto ciò che il loro idolo ha detto e lo hanno seguito quasi incondizionatamente.

Perché il caso Epstein è così importante? Il caso collega reati sessuali gravi con i circoli più alti dell'élite americana. Il finanziere e milionario Jeffrey Epstein avrebbe adescato tra il 2002 e il 2005 ragazze minorenni - alcune anche di 14 anni - con del denaro e avrebbe abusato sessualmente di loro a New York, in Florida e sulla sua isola privata.

Era sostenuto dalla sua compagna di lunga data Ghislaine Maxwell, poi condannata.

Epstein ha coltivato stretti contatti con le celebrità: Bill Clinton, Bill Gates, il principe Andrea, ma anche Michael Jackson, Stephen Hawking e David Copperfield si sono presentati ad almeno uno dei suoi eventi, secondo i documenti del tribunale.

Dei video lo mostrano anche in compagnia di Trump. Mostra di più

Di recente il caso sul finanziere ha rivelato preoccupanti spaccature tra il presidente e il suo entourage: lo stesso Trump aveva promesso di fare luce e di pubblicare i file segreti dell'indagine che hanno portato alla condanna per reati sessuali di Epstein, trovato morto nella sua cella nel 2019.

Ma improvvisamente il tycoon non ne ha voluto più sapere e ha persino insultato i suoi sostenitori definendoli «deboli».

«Forse era meno uno di noi e più una parte di loro»

All'improvviso non è rimasto nulla della lotta tra il popolo e le élite. Michael Kruse, esperto per la rivista statunitense «Politico», ha riassunto così lo stato d'animo nel campo del repubblicano: «Le legioni che propendevano per Trump si sono rese conto che forse non era vero (ciò che Trump aveva promesso), che forse era meno uno di noi e più una parte di loro».

Ma la settimana scorsa il «Wall Street Journal» (WSJ) ha pubblicato un articolo esplosivo che collega il presidente all'imprenditore. Il giornale ha riportato in esclusiva una lettera di auguri a Epstein per il suo 50° compleanno nel 2003, che porterebbe il nome del presidente.

Nella missiva, dal contenuto salace, sarebbe stata disegnata con un pennarello la sagoma di un corpo di donna con i seni. Il quotidiano ha fatto riferimento a documenti che ha visionato.

Trump ha immediatamente smentito e ha annunciato una querela, che i suoi avvocati hanno depositato un giorno dopo. L'articolo è falso e diffamatorio, il repubblicano chiede un risarcimento di almeno dieci miliardi di dollari.

Il rapporto esplosivo fa il gioco di Trump

L'aspetto curioso dell'esplosivo articolo del «WSJ» è che al momento sta aiutando Trump più di quanto lo stia danneggiando. Se nelle ultime settimane il fronte MAGA ha mostrato delle lacune riconoscibili, ora i ranghi si stanno di nuovo stringendo.

Si stanno nuovamente concentrando sulla lotta comune contro le presunte fake news, contro i malvagi media mainstream che vogliono colpire il presidente.

Anche se alcuni dei suoi più accesi sostenitori si sono rivoltati contro di lui in questo caso: ad esempio opinionisti come Steve Bannon, o il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson.

I media fedeli a Trump hanno riportato le prime crepe nella base MAGA a causa del rifiuto del governo di rilasciare i documenti sull'indagine. Dopo tutto, questa era una delle principali promesse elettorali del repubblicano.

Trump sapeva del comportamento di Epstein?

Questo sviluppo è un colpo di fortuna per Trump. La sua base non si lamenta più dell'omissione dei documenti, ma ancora una volta dei media corrotti.

È improvvisamente tornato il paladino della lotta dell'uomo comune contro il potere. Il presidente si è anche reso conto che sarebbe stato meglio rilasciare almeno una parte dei file, cosa che ha ordinato nel fine settimana.

Ma la questione di chi sapeva cosa sul comportamento di Epstein è ancora aperta. È improbabile che Trump si libererà presto dello scandalo. In passato ci sono stati troppi punti di contatto tra i due uomini.

I due si sono incontrati spesso, soprattutto negli anni '90, come riportato dalla CNN. In un'intervista nel 2002 Trump disse di Epstein che era un «grande uomo».

Che cosa aveva a che fare Trump con Epstein? Trump e Epstein hanno fatto festa insieme negli anni '90, come dimostrano dei video. Il presidente ha volato sul jet privato dell'imprenditore almeno sette volte. In un'intervista del 2002 lo ha definito un «grande uomo» e ha detto: «Si dice persino che gli piacciano le belle donne come piacciono a me. E molte di loro tendono a essere più giovani».

La miscela di uomini ricchi e potenti, forze dell'ordine apparentemente lassiste e una morte dubbia ha fornito il terreno di coltura ideale per i sospetti.

Nel 2019 Trump ha preso le distanze da Epstein come presidente e ha dichiarato di non sapere nulla degli abusi. Secondo il giornalista Michael Wolff, in seguito Epstein ha descritto Trump come il suo ex «migliore amico» e ha mosso accuse gravi, ma prive di fondamento.

Tanto più che l'abuso di minori è stato al centro di altre diffuse teorie cospirative di destra nella storia recente degli Stati Uniti, tra cui il cosiddetto «Pizzagate» (da tempo smentito), che sosteneva che democratici di alto rango gestissero un giro di pedofilia in una pizzeria di Washington. Mostra di più

Non è improbabile che il nome di Trump compaia nei file di Epstein, il che non significa automaticamente che abbia fatto qualcosa di illegale. Esistono liste di passeggeri che provano che il presidente ha volato sul jet privato dell'imprenditore negli anni Novanta.

Trump ha mantenuto le distanze

Durante le perquisizioni delle proprietà di Epstein sono stati trovati appunti telefonici scritti a mano sulle telefonate con Trump e una dozzina di numeri di telefono personali del tycoon e della sua famiglia sono stati elencati nella rubrica telefonica del criminale.

E poi ci sono le dichiarazioni di una donna che ha denunciato alla polizia e all'FBI un incontro inquietante con Trump nell'ufficio di Epstein già nel 1996 (e di nuovo nel 2006).

Ma già prima che le prime accuse contro Epstein diventassero pubbliche nel 2006, i due si erano allontanati. Trump lo ha persino cacciato dal suo club di Mar-a-Lago e nel 2019 ha ripetuto più volte di non essere un suo fan.

Redatto con materiale di agenzia.