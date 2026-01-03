  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Venezuela sotto attacco Trump: «Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela»

SDA

3.1.2026 - 10:48

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro
Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro
Keystone

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese.

,

Keystone-SDA, Paolo Beretta

03.01.2026, 10:48

03.01.2026, 11:10

Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social annunciando l'operazione condotta «con successo contro il Venezuela e contro il suo leader».

«Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte», ha aggiunto Trump, che ha annunciato una conferenza stampa da Mar-a-Lago per le 11h00 ora locale, le 17h00 in Svizzera.

«Una buona pianificazione e truppe eccellenti. È stata un'operazione brillante», ha detto Trump in un'intervista riportata dal New York Times.

A chi gli chiedeva se avesse chiesto l'autorizzazione al Congresso per agire e quali fossero i prossimi passi per il Venezuela, Trump ha risposto che avrebbe affrontato questi temi durante la conferenza stampa annunciata.

Attacco ordinato da Trump. Venezuela: forti esplosioni a Caracas, il Governo Maduro: «Gli USA vogliono il nostro petrolio»

Attacco ordinato da TrumpVenezuela: forti esplosioni a Caracas, il Governo Maduro: «Gli USA vogliono il nostro petrolio»

Il ministero degli esteri russo «rilascerà presto una dichiarazione in merito all’aggressione statunitense contro il Venezuela», ha intanto dichiarato all’agenzia Tass Maria Zakharova, portavoce di Serghej Lavrov.

In precedenza l’ambasciata russa a Caracas aveva annunciato di non aver subito danni a seguito delle esplosioni nella capitale.

Cuba si schiera apertamente a fianco del presidente de facto Nicolás Maduro, suo principale alleato regionale, condannando l’azione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela.

A prendere posizione è stato il ministro degli esteri dell’Avana, Bruno Rodríguez, che ha denunciato quello che ha definito un «attacco criminale» di Washington, sollecitando una reazione «urgente» della comunità internazionale.

I più letti

Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché
Crans-Montana, Ganzer: «Qualcuno ha commesso un errore»
Il parere dell'esperto: «In questo tipo di eventi c'è una combinazione di fattori». Ecco quali
Primo successo in gigante per Camille Rast a Kranjska Gora
Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Altre notizie

Venezuela sotto attacco. Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Venezuela sotto attaccoTrump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Venezuela sotto attacco. La cattura di Maduro arriva esattamente 35 anni dopo l'arresto di Noriega

Venezuela sotto attaccoLa cattura di Maduro arriva esattamente 35 anni dopo l'arresto di Noriega

Venezuela sotto attacco. Dopo l'attacco di Trump, la Colombia schiera l'esercito alla frontiera col Venezuela

Venezuela sotto attaccoDopo l'attacco di Trump, la Colombia schiera l'esercito alla frontiera col Venezuela