USA - Venezuela Trump: «Maduro è diretto a New York»

SDA

3.1.2026 - 15:59

Il presidente Usa Donald Trump ha postato sul suo social Media la cattura di Nicolas Maduro
Il presidente Usa Donald Trump ha postato sul suo social Media la cattura di Nicolas Maduro
Keystone

Nicolas Maduro e sua moglie sono diretti a New York. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox. Il leader venezuelano potrebbe comparire in tribunale a New York già lunedì.

Keystone-SDA

03.01.2026, 15:59

03.01.2026, 16:50

Gli Usa hanno incriminato non solo Nicolas Maduro e la moglie ma anche il figlio Nicolás Ernesto, per reati legati a droga e armi da fuoco. Lo riferiscono i media Usa.

«Valuteremo se per Machado sarà possibile guidare il Paese, al momento hanno un vicepresidente», ha aggiunto Trump a Fox, riferendosi alla leader dell'opposizione venezuelana che ha vinto il Nobel per la pace.

Dal canto suo, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un commento a al quotidiano Izvestia ha smentito le notizie secondo cui la vicepresidente venezuelana, Delcy Rodríguez, si troverebbe in Russia.

Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri ha fornito un resoconto di una conversazione telefonica avvenuta oggi tra il ministro russo Sergiei Lavrov e il vicepresidente facente funzione della Repubblica bolivariana del Venezuela. «Lavrov ha espresso ferma solidarietà al popolo venezuelano di fronte all'aggressione armata».

Intanto, la Cina «condanna con fermezza» i raid americani sul Venezuela. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino.

Anche il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato: «Nessuna soluzione politica durevole può essere imposta dall'esterno». L'operazione militare che ha portato alla cattura di Maduro «viola il principio di non uso della forza, che è alla base del diritto internazionale», ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter: «la Francia ribadisce (...) che solo i popoli sovrani decidono del loro futuro».

Venezuela sotto attacco. Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Venezuela sotto attaccoTrump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

