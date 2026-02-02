Il presidente Donald Trump dice di non essere mai stato sull'isola degli orrori di Jeffrey Epstein. KEYSTONE

Dalla Florida a Città del Capo passando per la Norvegia, lo scandalo Jeffrey Epstein si allarga a macchia d'olio con nuove pesanti ombre sul fratello di re Carlo e l'ex moglie Sarah Ferguson. E mentre la Camera americana si prepara a votare sull'accusa di oltraggio al Congresso per Bill e Hillary Clinton, sul tabloid New York Post spunta un presunto figlio segreto dell'ex finanziere pedofilo.

Intanto Donald Trump minaccia di denunciare il presentatore dei Grammy Awards, Trevor Noah, per aver scherzato sulla sua frequentazione sull'isola degli orrori: 'Non ci sono mai stato', assicura.

I milioni di documenti sul caso Epstein pubblicati dal dipartimento di Giustizia continuano dunque a far tremare i polsi dei potenti di mezzo mondo.

Sarah Ferguson si congratula con Epstein per il «maschietto»

In particolare quelli dell'ex principe Andrea e di 'Ferg', come viene definita l'ex consorte del reprobo di casa Windsor nelle tante email scambiate col finanziere morto suicida in carcere. Non solo l'ex duchessa chiama Epstein il «fratello» che avrebbe sempre voluto e «leggenda», ma gli promette amicizia, affetto e lealtà «anche dopo la sua morte».

In una delle email, del settembre 2011, dopo che Epstein era già stato condannato per rapporti con una minorenne, Sarah Ferguson si congratula con lui per la nascita di un bimbo. «Ho saputo dal Duca che hai avuto un maschietto», scriveva l'ex moglie di Andrea Mountbatten-Windsor.

«Anche se non ci siamo più sentiti, ti sono sempre vicina con affetto, amicizia e congratulazioni per la nascita del tuo bambino. Sarah xx», si legge nel messaggio di quindici anni fa riportato dal tabloid Usa.

Ufficialmente non è mai stato dimostrato che Epstein si sia mai riprodotto, ma dopo la sua morte oltre 100 persone si sono fatte avanti sostenendo di essere suoi figli e tentando di rivendicare una parte della sua eredità.

Altro scandalo a Londra: Eugenie, «weekend di sesso»

Nelle tante comunicazioni tra Sarah e il finanziere c'è anche un inquietante accenno ad un «weekend di sesso» trascorso dalla figlia Eugenie che, assieme alla sorella Beatrice, svolge ancora ancora attività di rappresentanza per la famiglia reale.

I Clinton rischiano fino a 12 mesi di carcere

Da Londra a Washington, dove si avvicina il momento della verità per i Clinton che hanno rifiutato di testimoniare sul caso del mostro.

Dopo un voto procedurale presso una commissione, entro mercoledì potrebbe esserci quello della House, primo passo verso un'eventuale incriminazione penale da parte del dipartimento di Giustizia che, in caso di successo, potrebbe portare l'ex coppia presidenziale in carcere fino a 12 mesi o ad una multa di 100'000 dollari (78'030 franchi) per oltraggio al Congresso.

Bill continua a essere nel mirino di Trump che ha risposto con rabbia alle battute del comico Noah. «Capisco che voglia la Groenlandia. Visto che l'isola di Epstein è andata, deve trovarne un'altra per trascorrere il tempo con Clinton», ha detto durante la serata degli Oscar della musica.

Trump minaccia Trevor Noah: «Tieniti pronto, mi divertirò con te»

«E' sbagliato: non posso parlare per Bill ma io non ci sono mai stato, neanche vicino», ha aggiunto minacciando il comico di un'azione legale come ha fatto con altri. «Può chiedere a Cbs. Tieniti pronto Noah, mi divertirò con te», ha avvertito.

Più dei potenti o ex tali a subire di più le ramificazioni del caso, ancora a distanza di vent'anni dagli abusi, sono le vittime del pedofilo.

Le 40 foto che dovevano essere censurate

Tra le milioni di pagine pubblicate dal dipartimento di Giustizia, infatti, ci sono almeno 40 foto di giovani donne e adolescenti nude, nonostante l'obbligo di censurare qualsiasi immagine potesse danneggiarle. In alcune di queste immagini si intravede l'isola privata di Epstein, altre sono state scattate in camere da letto o in spazio interni.

Annie Farmer, una delle testimoni chiave degli abusi del finanziere e dalla sua complice Ghislaine Maxwell, ha definito la circostanza «estremamente inquietante», mentre una portavoce del dipartimento di Giustizia ha assicurato che si farà tutto il possibile «per intervenire su qualsiasi file che richieda ulteriori modifiche».