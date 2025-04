Il presidente Donald Trump Keystone

Dopo l'assalto allo Smithsonian l'amministrazione Trump ha messo in congedo amministrativo l'intero staff dell'Institute of Museum and Library Services, un'agenzia federale che eroga fondi a musei e biblioteche negli Stati Uniti.

La decisione è stata comunicata via email ai circa 70 dipendenti, che hanno dovuto restituire i dispositivi governativi e i cui account email sono stati disattivati.

Il provvedimento arriva pochi giorni dopo che il presidente Trump ha nominato Keith E. Sonderling, attuale vice segretario del Lavoro, come direttore ad interim dell'Imls. La nomina si inserisce nel quadro di un ordine esecutivo volto a ridurre le dimensioni di sette agenzie federali, tra cui proprio quella che sostiene musei e biblioteche.

Le future attività dell'agenzia priva di dipendenti restano incerte. Fondata nel 1996 dal Congresso allora a guida repubblicana, la Imls eroga fondi tramite bandi e sovvenzioni a biblioteche pubbliche, scolastiche e accademiche e musei di ogni tipo (arte, storia, scienza, cultura). L'agenzia promuove l'accesso alla cultura e alla conoscenza, in particolare per comunità svantaggiate o rurali.

I finanziamenti accordati nel 2024 vanno dal milione di dollari a programmi di formazione per bibliotecari intitolati alla ex First Lady Laura Bush a quasi 25 mila dollari alla Lorain Historical Society che ha base nella cittadina – Lorain, in Ohio – che ha dato i natali alla premio Nobel Toni Morrison.

La scorsa settimana Trump ha incaricato il suo vice J.D. Vance di ripulire dall'«ideologia anti-Usa» lo Smithsonian, la rete di 21 musei federali che dal 1846 è considerata custode ufficiale della storia americana.