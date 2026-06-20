Giorgia Meloni, «dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi 'numeri'. No, grazie»: lo afferma il presidente americano Donald Trump su Truth tornando ad attaccare la premier italiana, che risponde per le rime. Ecco come.

Il presidente Usa Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni in un'immagine d'archivio. sda

«Il Primo Ministro italiano Gigiorgia Meloni (scritto proprio erroneamente così nel testo originale, ndr.) mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia.»

«La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti – un paese che ama e protegge davvero l'Italia – rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la NATO!)».

Trump attacca poi Meloni per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran.

«Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri 'cosiddetti' alleati della NATO.»

«Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica. No grazie!!! Presidente DJT», ha concluso il suo messaggio Trump sulla sua rete sociale.

Secca la risposta di Meloni: «La mia popolarità non è affar tuo»

Pronta la replica della presidente del Consiglio: «Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te.»

«La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto», ha scritto la Meloni sulle reti sociali.

«È ciò che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro.

L'Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua».

Questa è «la mia risposta all'ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull'argomento, perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito» ha concluso Meloni.