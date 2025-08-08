Donald Trump KEYSTONE

Donald Trump schiera le forze federali nella città più democratica degli Stati Uniti, la capitale. Una stretta di sette giorni, con possibilità di proroga, per provare a combattere il crimine a Washington che, secondo la Casa Bianca, è diventata «più pericolosa di Baghdad».

Keystone-SDA SDA

L'annuncio del presidente arriva pochi giorni dopo la minaccia di «federalizzare» la città guidata dalla sindaca dem Muriel Bowser, espropriando dei suoi poteri il governo locale. L'episodio che ha scatenato la reazione di Trump, che da mesi sostiene comunque che Washington sia diventata invivibile, è stata l'aggressione di un ex dipendente del Doge denunciata da Elon Musk su X.

19enne selvaggiamente picchiato da una gang

Nella notte tra domenica e lunedì, infatti,' il diciannovenne Edward Coristine ha cercato di difendere una donna dal furto della sua auto ed è stato selvaggiamente picchiato da una gang di ragazzini nel quartiere centrale e relativamente tranquillo di Dupont Circle.

Fortunatamente un'auto della polizia di pattuglia è arrivata sul posto e ha fatto fuggire la banda, mentre due quindicenni sono stati arrestati e incriminati. «Washington è una città straordinaria, ma è stata afflitta da crimini violenti per troppo tempo», ha dichiarato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, annunciando il dispiegamento, a partire da giovedì sera, di forze federali per «proteggere i cittadini».

«È più violenta di Baghdad, più violenta di parte dell'Etiopia e di molti altri Paesi pericolosi al mondo», ha sostenuto da parte sua Stephen Miller, il vice capo dello staff della Casa Bianca.

I numeei: criminalità in diminuizione

Numeri alla mano però, pur essendo sempre in vetta alla classifica delle città più violente degli Stati Uniti assieme a Philadelphia e Chicago, i crimini violenti a Washington nel 2024 hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 30 anni.

E la criminalità ha continuato a diminuire nella prima metà del 2025 rispetto all'anno precedente grazie alle forze dell'ordine locali e a un'applicazione più aggressiva delle legge dopo il picco di violenza del 2020, quando la città fu messa a ferro e fuoco dagli scontri tra la polizia e i manifestanti per l'uccisione di George Floyd.

Militari in aree turistiche e ad alto traffico

Secondo la direttiva di Trump, l'operazione nella capitale, che conta poco più di 700.000 abitanti, si concentrerà sulle «aree turistiche ad alto traffico» e sui centri della politica e dell'economia come Capitol Hill o il dipartimento del Tesoro oltre, naturalmente, la Casa Bianca.

Luoghi già comunque fortemente pattugliati. Il problema, in realtà, sono i quartieri residenziali o quelli ad altro rischio, come il sud est, dove gli agenti della Metropolitan Police dovranno continuare a vedersela da soli.