USA-Canada Trump minaccia Carney: «Dazi al 100% se fa un accordo con la Cina»

SDA

24.1.2026 - 17:03

Il presidente statunitense Donald Trump minaccia il Canada
Il presidente statunitense Donald Trump minaccia il Canada
Keystone

«Se il Canada stringerà un accordo con la Cina, subirà immediatamente dazi del 100% su tutte le merci e i prodotti canadesi importati negli Stati Uniti»: è l'ultima minaccia di Donald Trump al Canada, con un post su Truth.

Keystone-SDA

24.01.2026, 17:03

24.01.2026, 17:06

«Se il governatore Carney pensa di poter trasformare il Canada in un «porto di transito» per le merci cinesi destinate agli Stati Uniti, si sbaglia di grosso. La Cina divorerà il Canada, lo annienterà completamente, distruggendo le sue imprese, il suo tessuto sociale e il suo stile di vita», scrive ancora Trump, definendo il premier canadese Mark Carney «governatore».

