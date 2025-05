Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio) Keystone

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un dazio diretto del 50% sui prodotti dell'Unione europea a partire dal primo giugno, accusando l'Ue di essere stata creata per «approfittarsi degli Stati uniti nel commercio».

In un post sul suo social network, Truth, Trump ha scritto: «L'Unione europea, creata principalmente per approfittarsi degli Stati Uniti nel commercio, è diventata molto difficile da gestire. Le sue possenti barriere commerciali, l'IVA, le sanzioni aziendali assurde, le barriere non tariffarie, le manipolazioni monetarie, le cause ingiuste contro imprese americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Usa di oltre 250 miliardi di dollari l'anno, una cifra del tutto inaccettabile».

Il presidente Usa ha inoltre scritto che i negoziati con l'Ue «non portano a nulla» e ha concluso: «Pertanto, consiglio di applicare un'imposta diretta del 50% sull'Unione europea, a partire dal primo giugno 2025. Non ci sarà alcuna tariffa se il prodotto è costruito o fabbricato negli Stati Uniti».