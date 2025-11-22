Trump minaccia di morte 6 democratici: «I suoi sostenitori potrebbero ascoltare»

Il presidente Donald Trump e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt (foto d'archivio). KEYSTONE

Il dibattito politico a Washington sta sfuggendo di mano: Donald Trump accusa platealmente sei deputati democratici per un video, con tanto di minacce di morte e protezione della polizia. Mentre l'opposizione grida allo scandalo, i repubblicani non riescono a capire il clamore.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha minacciato sei democratici di mandarli in prigione e di subire la pena di morte per aver realizzato un video alle forze di sicurezza statunitensi.

Nel filmato il sestetto incita le forze militari e d'intelligence a non seguire gli ordini del presidente in caso siano illegali e di sostenere la Costituzione.

I democratici stanno ricevendo minacce di morte e hanno bisogno di maggiore protezione.

Il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha reagito chiedendo alla polizia del Campidoglio di aumentare la protezione dei colleghi minacciati.

Per i repubblicani il video è «completamente inappropriato», «senza senso» e «pericoloso». Mostra di più

Grande eccitazione a Washington... ancora una volta.

Che cosa è successo? Sei democratici si sono rivolti all'esercito americano in un video, che a sua volta ha portato il presidente degli Stati Uniti ad accusarli di tradimento e a chiedere che vengano imprigionati, se non addirittura giustiziati.

«Comportamento sedizioso», scrive Donald Trump a lettere maiuscole: cosa hanno fatto questi democratici per provocare una tale reazione?

Il video

Il sestetto di politici ha un passato professionale nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica e nei Servizi di intelligence. «Non abbandonate la nave» è il titolo del filmato, in cui si rivolgono ai loro ex colleghi.

«Sappiamo che in questo momento siete sottoposti a enormi pressioni e stress», dice la senatrice Elissa Slotkin. «Questa amministrazione sta mettendo i nostri militari in uniforme e i membri dei servizi segreti contro i cittadini americani», affermano lei e i suoi colleghi.

Ricordano alle forze di sicurezza che hanno giurato di difendere la Costituzione e che questa non è minacciata solo da attori esterni, ma anche dall'interno. «Le nostre leggi sono chiare», afferma il senatore Mark Kelly: «Potete rifiutare ordini illegali».

«Si possono rifiutare ordini illegali», ribadisce Slotkin. «DOVETE rifiutare gli ordini illegali», segue il rappresentante Chris Deluzio. Sanno che è un momento difficile, ma la «vigilanza» è particolarmente importante ora. «Dobbiamo sostenere le nostre leggi e la nostra Costituzione», dicono al suono patetico delle trombe.

Charlie Kirk? Già dimenticato

È sorprendente: meno di un mese e mezzo fa, l'attivista di destra Charlie Kirk è stato assassinato nello Stato americano dello Utah. All'indomani dell'omicidio, il presidente ha lanciato pesanti accuse all'opposizione di essere responsabile del clima di violenza.

600 persone che hanno commentato l'assassinio hanno avuto problemi con il proprio datore di lavoro o con la magistratura, ha riferito la «Reuters» il 19 novembre.

E ora la Casa Bianca ritiene di dover tirare fuori l'artiglieria pesante perché sei democratici chiedono ai militari e ai servizi segreti di rispettare la legge e proteggere la Costituzione.

Sen. Elissa Slotkin tells me threats against her have exploded since President Trump accused her and colleagues of sedition.



È come sparare ai passeri con i cannoni. Il problema? La chiamata alle armi di Trump potrebbe essere ascoltata. Chuck Schumer, il leader della minoranza democratica al Senato, ha quindi chiesto alla polizia del Campidoglio di aumentare la protezione dei colleghi minacciati.

Le reazioni dei democratici

«Quando Donald Trump parla di esecuzione e tradimento, alcuni dei suoi sostenitori potrebbero benissimo ascoltare», avverte Schumer al Senato. «Sta accendendo un fiammifero in un Paese intriso di benzina politica». Il suo partito ha condannato le dichiarazioni di Trump in un comunicato.

«Non si tratta davvero di noi che abbiamo fatto il video», ha risposto la senatrice Slotkin a Trump. «Si tratta di chi siamo come americani e di come trattiamo le persone con cui non siamo d'accordo».

Si rifiuta di credere che la paura e le minacce di morte siano «la nuova normalità». Non si farà imbavagliare.

Il suo collega Kelly scrive: «Quello che ha detto Trump è pericoloso. Possiamo avere forti disaccordi e dire ciò che pensiamo senza ricorrere all'incitamento alla violenza».

Le parole possono avere conseguenze, come l'ex capitano di Marina e astronauta della NASA lo sa per esperienza personale e dolorosa.

Infatti sua moglie Gabby Giffords è stata vittima di un attacco politico nel 2011. Un attentatore le sparò alla testa durante un evento pubblico a Tuscon, in Arizona. L'8 gennaio sono morte sei persone, tra cui una bambina di nove anni. 14 persone e l'attentatore rimasero feriti: Giffords è sopravvissuta per un pelo all'attentato.

Le reazioni dei repubblicani

Mike Johnson, sulla carta il terzo uomo più potente dello Stato, ignora con nonchalance la domanda di un giornalista sulla condanna a morte di Trump.

Ha risposto che il Dipartimento di giustizia e il Pentagono stanno «esaminando la legalità» dell'intera faccenda, ma si riferiva semplicemente al video dei democratici, che era «completamente inappropriato».

Le truppe non dovrebbero essere chiamate a rifiutare gli ordini. Il video è «senza senso» e «pericoloso».

A Karoline Leavitt è stato chiesto, durante la conferenza stampa di giovedì alla Casa Bianca, se il presidente vuole far giustiziare i parlamentari «No», risponde seccamente la portavoce e lancia un contrattacco: i media volevano parlare della dichiarazione di Trump, ma non di ciò che lo ha spinto a farla, controbatte la 28enne.

Secondo Leavitt, i sei democratici hanno «cospirato» per «orchestrare» un video che invitava i membri dei servizi di sicurezza a «disobbedire agli ordini legittimi del presidente».

Leavitt: «I deputati promuovono la violenza»

E cosa risponde la portavoce della Casa Bianca all'accusa che Trump stia usando una retorica per la quale ha precedentemente criticato il suo avversario? «Perché non parlate di ciò che questi membri del Congresso stanno facendo per promuovere e incitare alla violenza?», replica Leavitt.

Quei democratici chiedevano di non rispettare la catena di comando e di «non seguire gli ordini legittimi». Ma non si trattava solo di ordini illegali?

«State insinuando che il presidente abbia dato ordini illegali, cosa che non ha fatto», ha detto Leavitt, respingendo l'obiezione. Il governo rispetta sempre tutte le leggi.

Il sestetto deve essere ritenuto responsabile, ha detto la portavoce, aggiungendo alla fine che la folla della stampa sarebbe impazzita se i repubblicani avessero fatto un video del genere. «Credo che questo dica molto».

Mentre se ne va, Kaitlan Collins la insegue: «Hanno citato male i democratici nel video. Non è quello che hanno detto». Leavitt e la giornalista della CNN non saranno mai più amiche in questa vita.

La situazione è in ebollizione a Washington. Il prossimo grande sconvolgimento è certo. Di nuovo.