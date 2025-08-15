Il Presidente Donald Trump ascolta le domande di un giornalista nella sala stampa James Brady della Casa Bianca, lunedì 11 agosto 2025, a Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) KEYSTONE

L'intelligenza artificiale di Elon Musk lo definisce il più grande criminale di Washington. Ma intanto Donald Trump chiama la Guardia Nazionale nella capitale per combattere il crimine. Il presidente minaccia che la stessa sorte toccherà ad altre città governate da esponenti democratici. Ha esperienza in merito.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump descrive Washington DC come un «buco infernale distopico» e chiama la Guardia Nazionale nella capitale.

Il tycoon minaccia altre città governate da politici democratici, come Washington, Los Angeles, New York, Chicago, Baltimora e Oakland con misure simili.

Cosa dicono le statistiche? In che contesto avvengono questi fatti? Ve lo spieghiamo.

I democratici bollano queste decisioni come una «presa di potere basata su pure bugie» e intentano causa al presidente.

Interrogato, Grok, l'assistente virtuale creato con l'intelligenza artificiale di Elon Musk, ha indicato Trump, tra tutti, come il più grande criminale di Washington con 34 reati. Mostra di più

«La nostra capitale è stata conquistata da bande violente, criminali assetati di sangue e folle di giovani selvaggi, maniaci drogati e senzatetto», ha dichiarato Donald Trump l'11 agosto a Washington DC.

E continua: «Carovane di giovani mascherati si stanno scatenando per le strade. Viaggiano su quad e moto. Stanno viaggiando piuttosto bene».

Il conduttore del Late Night Seth Meyers riassume: Il 79enne descrive la capitale come un «inferno distopico uscito da una novella steampunk*».

(ndt: *steampunk: genere narrativo di fantascienza in cui il mondo è dominato dalla tecnologia del XIX secolo alimentata a vapore).

Durante il discorso di Trump, la CNN diffonde i dati del Dipartimento di polizia locale. Rispetto all'anno precedente, il tasso di omicidi è diminuito del 12%, gli abusi sessuali calati del 49%, le aggressioni a mano armata segnano un meno 20% e le rapine un -28%.

«A chi credere?»

Il numero di crimini violenti è diminuito del 35% tra il 2023 e il 2024 e del 26% tra il 2024 e il 2025.

«A chi credete?», chiede Meyers nel suo show «Late Night»: «Ai nerd delle statistiche della CNN o al tizio che dice che possiamo tagliare i prezzi dei farmaci del 1500%?».

Ma anche se Trump presenta cifre completamente diverse...

Il tasso di omicidi a Washington DC nel 2024 secondo Donald Trump. Truth Social/@realDonaldTrump

... del Consiglio sulla giustizia penale...

Tasso di omicidi a Washington DC tra il 2018 e il 2025 secondo il Council on Criminal Justice. Screenshot Council on Criminal Justice

.... il presidente ha il diritto di mettere la polizia locale sotto il suo procuratore Generale e di schierare la Guardia Nazionale: Washington DC, giova ricordarlo, non è uno Stato.

È sorprendente che lo giustifichi con cifre false, anche per quanto riguarda i reati di furto e furto d'auto.

Ma anche se la tendenza dei crimini violenti va nella giusta direzione, la polizia locale non sarà contenta di ricevere rinforzi nella lotta contro il crimine: «L'intera città potrebbe beneficiare di queste risorse federali», dice Tom Manger, ex capo della Polizia Capitolina degli Stati Uniti, alla MSNBC.

Trump minaccia: «Continuerà»

D'altra parte, resta da chiedersi perché l'inquilino della Casa Bianca non abbia chiamato la Guardia Nazionale il 6 gennaio 2021, quando il Campidoglio è stato preso d'assalto.

Le sue minacce contro altre città statunitensi suggeriscono pure che ci sono motivazioni politiche dietro la sua mossa.

«[Washington] sarà così sicura che sarà un esempio. E poi guarderemo ad altre città», ha detto Trump. «Andrà oltre. Inizieremo molto forte con Washington e la ripuliremo molto rapidamente».

Il newyorkese ha citato la sua città natale, Los Angeles, Chicago, Baltimora e Oakland.

La situazione è simile a quella di Washington: i sindaci democratici di queste città vedono diminuire i tassi di criminalità e vedono la minaccia di Trump come una pura provocazione.

L'intera vicenda ricorda l'invasione di Los Angeles da parte della Guardia Nazionale a giugno, apparentemente per proteggere le operazioni dell'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione.

Chi e cosa fa arrabbiare Trump?

Lo Stato dell'Illinois, con Chicago, è una particolare spina nel fianco di Trump: la roccaforte democratica ospita proprio i democratici che sono fuggiti dal Texas per impedire una riorganizzazione dei distretti.

JB Pritzker ha minacciato di fare lo stesso: insistenti voci dicono che il governatore dell'Illinois voglia candidarsi alla presidenza nel 2028.

Questo non è l'unico motivo per cui Trump è tentato di fare commenti denigratori sulla situazione familiare di Pritzker e sul suo peso l'11 agosto.

La sua amministrazione è infastidita dal fatto che Pritzker abbia introdotto la cauzione nel 2023, ma non è necessario depositare denaro.

Secondo il «Time», la criminalità non è aumentata nonostante il rilassamento.

🚨BREAKING: Trump just attacked Gov. JB Pritzker, falsely claiming his family “threw him out of the business,” and sneering that Pritzker “wants to be president” but might win now that he’s lost some weight.



Trump is scared shit of Pritzker because he knows he’s a REAL leader. pic.twitter.com/mVvd3snW2z — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 11, 2025

La rivista scrive anche che il tasso di criminalità a Chicago è sceso del 15% dal 2023, che il numero di omicidi a New York e Los Angeles è diminuito e che anche Oakland in California e Baltimora hanno registrato meno crimini.

L'AI di Musk: «Trump è il più grande criminale»

In una dichiarazione congiunta, il sindaco di Baltimora Brandon Scott e il governatore del Maryland Wes Moore hanno parlato di una «presa di potere basata su pure bugie sulle nostre comunità».

Ciò che la città ha in comune con Washington è che ci sono stati progressi nella sicurezza pubblica, anche se Trump sta tagliando gli aiuti federali.

Il governatore della California Gavin Newsom ritiene che il presidente stia solo inventando le crisi per dispiegare la Guardia Nazionale e ha quindi citato in giudizio la Casa Bianca.

Secondo la CNN, le prime udienze del caso sono in corso da questa settimana.

D'altra parte, Trump ha esperienza con il dispiegamento della Guardia Nazionale: è stata impiegata anche in occasione delle proteste per la morte di George Floyd nel 2020, ma anche questo è legalmente controverso.

Allora come oggi, Trump vuole farsi un nome come qualcuno che agisce attivamente in materia di sicurezza pubblica.

A Washington, gli 800 uomini della Guardia Nazionale hanno arrestato 23 persone per vari reati nella prima notte. Tra questi non c'era il più grande criminale della capitale, che è stato identificato da Grok, l'assistente virtuale creato dall'intelligenza artificiale messo a disposizione degli utenti di X di Elon Musk.

Ha risposto che Donald Trump è «il criminale più noto» con 34 reati...