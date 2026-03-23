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La situazione in Medio Oriente sta subendo un'escalation drammatica: Donald Trump ha lanciato un ultimatum all'Iran, Teheran minaccia massicci attacchi di rappresaglia e improvvisamente anche l'Europa e l'economia globale sono sotto i riflettori. Ecco cosa sta succedendo in questo momento e cosa significa per noi.

DPA, Sven Ziegler dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha dato all'Iran un ultimatum per aprire lo Stretto di Hormuz, altrimenti minaccia attacchi alle centrali elettriche.

Teheran ha risposto con delle contro-minacce e potrebbe prendere di mira le infrastrutture del Medio Oriente.

Le conseguenze si fanno già sentire: aumento dei prezzi del petrolio, problemi di traffico aereo e rischi economici per l'Europa. Mostra di più

La minaccia di Donald Trump di distruggere le centrali elettriche iraniane segna un nuovo livello di escalation nella guerra in Medio Oriente.

Il presidente degli Stati Uniti ha infatti lanciato un ultimatum a Teheran, che ha 48 ore (ossia fino a martedì sera, ora svizzera) per rendere accessibile lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il commercio di petrolio e gas.

Conflitto in Medio Oriente L'escalation in Medio Oriente si verifica ripetutamente. Più recentemente, Stati Uniti e Israele hanno provocato disordini con attacchi contro l'Iran. blue News vi tiene aggiornati su tutti gli sviluppi più importanti in Medio Oriente con un live-ticker.

L'Iran ha risposto prontamente minacciando di prendere di mira le infrastrutture energetiche e gli impianti di desalinizzazione degli Stati del Golfo, alleati degli Stati Uniti.

Ma una tale escalation potrebbe avere conseguenze imprevedibili per l'economia globale e la regione.

Ecco cosa c'è da sapere.

Perché il conflitto si sta intensificando?

Lo Stretto di Hormuz è diventato una zona di pericolo per le petroliere. (foto d'archivio) Altaf Qadri/AP/dpa

La causa scatenante è l'estrema importanza strategica dello Stretto di Hormuz. Gran parte del petrolio mondiale viene infatti trasportato attraverso di esso.

E l'Iran ha di fatto bloccato il traffico marittimo, mettendo sotto forte pressione gli Stati Uniti e gli alleati.

Teheran potrebbe così causare gravi danni con mezzi relativamente semplici. Secondo un articolo del «New York Times», il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti Dan Caine avrebbe avvertito Trump che un singolo soldato iraniano su un motoscafo potrebbe lanciare un missile contro una petroliera lenta o piazzare una mina.

Il presidente degli Stati Uniti ha quindi risposto con un ultimatum: la rotta deve essere riaperta entro 48 ore, ossia entro martedì sera (ora svizzera). In caso contrario, minaccia attacchi mirati alle infrastrutture iraniane.

Il quasi 80enne ha fatto sapere che inizierà con la «più grande» centrale elettrica del Paese, senza specificare cosa intenda. È possibile che gli Stati Uniti vogliano colpire quelle a gas.

Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), nel 2023 circa l'80% dell'energia elettrica iraniana proveniva dal gas naturale.

L'impianto più importante, ossia la centrale a vapore e gas di Damawand, si trova vicino alla capitale Teheran e ha una capacità di oltre 2.800 megawatt. Un'altra si trova nella provincia di Masandaran, sul Mar Caspio, con una capacità di oltre 2.200 megawatt.

Come ha reagito l'Iran alla minaccia di Trump?

L'Iran minaccia ritorsioni. Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Teheran ha risposto con duri avvertimenti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di far precipitare l'intera regione nel caos in caso di attacco.

L'attenzione è rivolta in particolare agli impianti energetici, a quelli di desalinizzazione dell'acqua e alle infrastrutture critiche negli Stati del Golfo.

Allo stesso tempo, si prospetta anche un blocco totale dello Stretto di Hormuz, con conseguenze potenzialmente enormi per il commercio globale.

L'Europa o anche la Svizzera rischiano di essere prese di mira?

Tecnicamente sarebbe possibile. Gli ultimi attacchi missilistici dimostrano che l'Iran ha un lungo raggio d'azione. Ma gli esperti ritengono attualmente improbabili attacchi diretti all'Europa.

Il pericolo maggiore è altrove, ossia nelle conseguenze economiche. L'aumento dei prezzi dell'energia, l'interruzione delle catene di approvvigionamento e la tensione del traffico aereo stanno difatti già avendo un impatto notevole anche alle nostre latitudini.

Ma le preoccupazioni si concentrano soprattutto sugli impianti di desalinizzazione nella regione del Golfo. Ci sono già stati attacchi o danni causati dalla caduta di detriti in Bahrain e Kuwait, ad esempio, forse come una sorta di avvertimento da parte di Teheran.

Attacchi sistematici a queste strutture rappresenterebbero un'ulteriore grave escalation che potrebbe mettere a rischio l'approvvigionamento idrico di milioni di persone.

Quasi nessun'altra regione al mondo dipende dagli impianti di desalinizzazione come gli Stati del Golfo. Questo perché nella regione desertica e arida della penisola arabica non ci sono praticamente risorse d'acqua dolce.

E, insieme, i Paesi hanno circa 3'400 impianti di questo tipo che, in Stati come il Qatar e il Bahrein, forniscono oltre il 90% dell'acqua potabile.

Gli impianti sono importanti anche per rifornire l'industria chimica e i centri dati, ad esempio. Molti impianti si trovano sulla costa del Golfo Persico, a poche centinaia di chilometri dall'Iran.

Cosa significa concretamente il blocco dello Stretto di Hormuz?

I siti web di monitoraggio delle navi mostrano che attualmente quasi nessuna nave sta attraversando lo stretto (foto d'archivio). Julien De Rosa/AFP/dpa

Lo Stretto di Hormuz non è completamente chiuso, ma è comunque quasi impraticabile. Le compagnie di navigazione evitano infatti la rotta per paura di attacchi.

Allo stesso tempo, l'Iran sta cercando di controllare e regolare parzialmente il traffico. Secondo quanto riportato, le navi devono addirittura pagare delle tasse per poter passare.

Il risultato? Meno petrolio sul mercato e prezzi in forte aumento.

Cosa succederà ora?

Una pace rapida non sembra decisamente in vista. Sebbene l'Iran segnali una disponibilità di principio al dialogo, questa è legata a condizioni di ampia portata, come garanzie di sicurezza ed eventuali compensazioni.

D'altra parte, resta da vedere se Trump si impegnerà effettivamente in un'escalation militare o se la pressione economica resterà in primo piano.

Una cosa è chiara: più a lungo durerà il conflitto, maggiore sarà l'impatto globale, anche per l'Europa e la Svizzera.

Cosa succede sui mercati azionari?

Come previsto, i mercati hanno reagito male agli ultimi sviluppi. Di conseguenza, il prezzo del petrolio rimane a un livello elevato.

Nelle prime ore di lunedì mattina, un barile di Brent del Mare del Nord costava circa 112 dollari, più o meno come venerdì sera.

Nel frattempo, i mercati asiatici sono pesantemente in rosso. Il Nikkei 225 giapponese è in calo del 3,7%, l'Hang Seng di Hong Kong del 3,6% e il mercato azionario coreano addirittura del 5,8%.

La tendenza al ribasso prosegue anche sui mercati azionari europei. Lo SMI ha perso quasi il 2% rispetto al livello di chiusura di venerdì sera. Secondo il broker IG, l'indice principale SMI era a circa 12.180 punti lunedì mattina, ben l'1% al di sotto del livello di chiusura di venerdì sera.

Dall'inizio della guerra, lo SMI ha perso circa il 12% (da venerdì sera) ed è sceso del 7% rispetto alla fine del 2025.