Durante una visita ufficiale Trump mostra il dito medio a un disturbatore, per il suo portavoce: «Risposta appropriata»

dpa

15.1.2026 - 12:23

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene provocato con parole e gesti osceni da un disturbatore durante una visita a uno stabilimento Ford martedì.
Immagine: Screenshot TMZ.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un gesto osceno ai disturbatori durante una visita a uno stabilimento Ford nello Stato americano del Michigan.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un gesto osceno ai disturbatori durante una visita a uno stabilimento Ford nello Stato americano del Michigan.
  • Qualcuno ha gridato diverse frasi al presidente USA, tra cui l'affermazione che è un «protettore di pedofili», presumibilmente in riferimento al caso Jeffrey Epstein.
  • Un video pubblicato da un sito web di intrattenimento suggerisce che l'inquilino della Casa Bianca abbia pronunciato la parola «vaff...» e abbia allungato il dito medio in risposta all'insulto.
Qualcuno ha gridato diverse frasi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui l'affermazione che è un «protettore di pedofili», presumibilmente in riferimento al caso Jeffrey Epstein.

Un video pubblicato da «TMZ» suggerisce che il numero 1 della Casa Bianca abbia pronunciato la parola «vaf*******» e abbia allungato il dito medio in risposta all'insulto.

Il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, ha dichiarato: «Un pazzo ha urlato oscenità selvagge in preda alla rabbia e il presidente ha risposto in modo appropriato e inequivocabile». Non è la prima volta che Trump si comporta in modo offensivo davanti alle telecamere.

Il multimilionario Epstein, morto nel 2019, aveva sistematicamente abusato di decine di giovani donne e minori nel corso degli anni. Ad oggi, non è stato chiarito in modo definitivo quali celebrità fossero coinvolte nelle sue macchinazioni e in che misura.

Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che è stato anche un suo conoscente per lungo tempo, si è inizialmente opposto alla pubblicazione dei documenti sul caso.

