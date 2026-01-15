Il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, ha dichiarato: «Un pazzo ha urlato oscenità selvagge in preda alla rabbia e il presidente ha risposto in modo appropriato e inequivocabile». Non è la prima volta che Trump si comporta in modo offensivo davanti alle telecamere.
Il multimilionario Epstein, morto nel 2019, aveva sistematicamente abusato di decine di giovani donne e minori nel corso degli anni. Ad oggi, non è stato chiarito in modo definitivo quali celebrità fossero coinvolte nelle sue macchinazioni e in che misura.
Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che è stato anche un suo conoscente per lungo tempo, si è inizialmente opposto alla pubblicazione dei documenti sul caso.