Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene provocato con parole e gesti osceni da un disturbatore durante una visita a uno stabilimento Ford martedì.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un gesto osceno ai disturbatori durante una visita a uno stabilimento Ford nello Stato americano del Michigan.

Qualcuno ha gridato diverse frasi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui l'affermazione che è un «protettore di pedofili», presumibilmente in riferimento al caso Jeffrey Epstein.

Un video pubblicato da «TMZ» suggerisce che il numero 1 della Casa Bianca abbia pronunciato la parola «vaf*******» e abbia allungato il dito medio in risposta all'insulto.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, ha dichiarato: «Un pazzo ha urlato oscenità selvagge in preda alla rabbia e il presidente ha risposto in modo appropriato e inequivocabile». Non è la prima volta che Trump si comporta in modo offensivo davanti alle telecamere.

Il multimilionario Epstein, morto nel 2019, aveva sistematicamente abusato di decine di giovani donne e minori nel corso degli anni. Ad oggi, non è stato chiarito in modo definitivo quali celebrità fossero coinvolte nelle sue macchinazioni e in che misura.

Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, che è stato anche un suo conoscente per lungo tempo, si è inizialmente opposto alla pubblicazione dei documenti sul caso.