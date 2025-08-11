  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Sala per le feste da 200 milioni e via i ritratti di Obama: Trump ristruttura la Casa Bianca

SDA

11.8.2025 - 20:34

Il presidente americano Donald Trump in una foto d'archivio. 
Il presidente americano Donald Trump in una foto d'archivio. 
KEYSTONE

Dal gigantesco salone delle feste alla riorganizzazione degli spazi interni per nascondere i ritratti dei suoi predeccesori, Donald Trump torna nei panni del magnate dell'immobiliare per lasciare la sua impronta alla Casa Bianca.

Keystone-SDA

11.08.2025, 20:34

11.08.2025, 23:55

Un piano di ristruturazione milionario che, secondo gli esperti, rischia di trasformare la sobria residenza presidenziale del 1800 in una succursale del lussuoso resort di Mar-a-Lagom tanto che qualcuno l'ha già ribattezzata Mar-a-Washington.

La trumpizzazione di uno degli edifici più iconici al mondo, al 1600 di Pennsylvania Avenue, è iniziata subito dopo il suo insediamento, con la ristrutturazione dello Studio Ovale, ricoperto d'oro dal soffitto al pavimento.

Dorate le stelle che circondano il sigillo presidenziale, dorate le statue sul camino e sulle mensole. Il presidente ha anche riempito le pareti di numerosi ritratti, mentre appena fuori dalla stanza ha piazzato la sua famosa foto segnaletica. The Donald ha, inoltre, annunciato che intende sostituire il bagno nella Lincoln Room, la più grande stanza degli ospiti al secondo piano della Casa Bianca, perché antiquato e ristrutturato «in modo terribile» dai suoi predecessori.

Il nuovo salone da 200 milioni

All'esterno, Trump ha eretto un paio di imponenti pennoni con la bandiera a stelle e strisce - «i più grandi e belli mai visti», a suo dire - e ha pavimentato una parte del Rose Garden suscitando l'ira degli ambientalisti e l'ironia sui social media.

Ma il suo più grande progetto ad oggi è stato annunciato solo qualche giorno fa: un maxi salone delle feste in grado di ospitare 650 ospiti per gli eventi che fino ad ora erano stati organizzati all'interno di enormi tende nei giardini della Casa Bianca. «Sono distanti centinaia di metri e quando piove o nevica, è un disastro», ha detto il commander-in-chief annunciando il piano da 200 milioni di dollari che, ha sottolineato, saranno finanziati direttamente ed esclusivamente da lui. «Qualsiasi cosa io faccia è finanziata da me», ha assicurato il tycoon qualche giorno fa durante una passeggiata sui tetti della residenza.

Quello che ha escluso è un ampliamento dell'angusta Brady Room, la sala stampa. «Non vi voglio far stare comodi», ha scherzato con i media durante una conferenza stampa super affollata dove non c'erano neanche più posti in piedi e alcuni giornalisti sono stati costretti a seguire l'evento dalla caffetteria.

Nascosto Obama

Grandi opere a parte, a casa sua The Donald ama occuparsi anche dei dettagli più piccoli. Qualche giorno fa, il tycoon ha ordinato di spostare i ritratti di Barack Obama, George W. Bush e del padre George W.H. Bush, nascondendoli agli occhi delle migliaia di persone che visitano la Casa Bianca ogni giorno.

Quello del democratico, in particolare, sarebbe finito in cima alla scalinata principale, uno dei luoghi più remoti della dimora. Non è la prima volta che il ritratto di Obama viene riposizionato da Trump. Ad aprile, il dipinto era stato spostato dall'altra parte del Grand Foyer della Casa Bianca e sostituito con un quadro raffigurante l'attentato contro il presidente a Butler, in Pennsylvania, un anno fa.

I più letti

La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Roger Federer tornerà a giocare a tennis, ecco dove e quando
La figlia di Paul Walker: «Ho avuto un tumore»
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Su Donald Trump

Stati Uniti. Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington

Stati UnitiTrump schiera la Guardia Nazionale a Washington

Guerra in Ucraina. Il vertice di Ferragosto in Alaska tra Trump e Putin si trasformerà in una «nuova Monaco»?

Guerra in UcrainaIl vertice di Ferragosto in Alaska tra Trump e Putin si trasformerà in una «nuova Monaco»?

Stati Uniti. L'ultima di Trump? Vuole allentare la stretta sulla marijuana, ecco perché

Stati UnitiL'ultima di Trump? Vuole allentare la stretta sulla marijuana, ecco perché

Epstein, Iran e ora pure Gaza. Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

Epstein, Iran e ora pure GazaIl campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli

USA-CH, sprint finale sui dazi. Trump parla della telefonata con Keller-Sutter: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare»

USA-CH, sprint finale sui daziTrump parla della telefonata con Keller-Sutter: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare»

Altre notizie

Guerra commerciale. Trump estende di 90 giorni la tregua sui dazi con la Cina

Guerra commercialeTrump estende di 90 giorni la tregua sui dazi con la Cina

Guerra in Ucraina. L'Europa non si fida e si compatta: «Non accetteremo nessun diktat da Mosca»

Guerra in UcrainaL'Europa non si fida e si compatta: «Non accetteremo nessun diktat da Mosca»

Guerra in Medio Oriente. Colpita tenda di Al Jazeera, strage di reporter a Gaza

Guerra in Medio OrienteColpita tenda di Al Jazeera, strage di reporter a Gaza