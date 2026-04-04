Continua il rapporto difficile fra il tycoon e l'alleanza. Keystone

Donald Trump torna ad attaccare la Nato prendendo di mira un errore che a suo dire avrebbe fatto il New York Times sulla sigla dell'Alleanza Atlantica, a pochi giorni dall'incontro di mercoledì alla Casa Bianca tra il tycoon e il segretario generale Mark Rutte.

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«Il 'New York Times in declino' – la cui mancanza di credibilità, insieme ai costanti attacchi basati su 'Fake News' contro il vostro Presidente preferito, ha causato un crollo assoluto della sua diffusione – ha definito il nostro 'partner' gravemente indebolito ed estremamente inaffidabile, la Nato, come la 'North American Treaty Organization'», ha scritto il tycoon in un post.

«Il nome corretto è 'North Atlantic Treaty Organization': un errore davvero interessante! Gli standard di assunzione e di formazione presso il Nyt sono crollati drasticamente. Riportate in auge il motto 'ALL THE NEWS THAT'S FIT TO PRINT' e 'Make America Great Again!'», ha concluso Trump.