  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump: «Necessaria la piena e immediata smilitarizzazione di Hamas»

SDA

15.2.2026 - 17:07

Il Board of Peace "sarà l'organismo più influente della storia".
Il Board of Peace "sarà l'organismo più influente della storia".
Keystone

«È molto importante che Hamas mantenga il suo impegno per la piena e immediata smilitarizzazione»: lo scrive Donald Trump su Truth alla vigilia della prima riunione del Board of Peace giovedì prossimo «presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington».

Keystone-SDA

15.02.2026, 17:07

15.02.2026, 17:13

«Il 19 febbraio 2026, sarò nuovamente raggiunto dai membri del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, D.C., dove annunceremo che gli Stati membri hanno impegnato oltre 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione di Gaza e migliaia di persone nella Forza Internazionale di Stabilizzazione e nella Polizia Locale per mantenere la sicurezza e la pace per la popolazione di Gaza»: ha aggiunto Trump.

Secondo il presidente statunitense, il Board of Peace «si rivelerà l'organismo internazionale più influente della storia».

«Il Board of Peace – osserva Trump – ha un potenziale illimitato. Lo scorso ottobre ho pubblicato un Piano per la fine definitiva del conflitto a Gaza e la nostra Visione è stata adottata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Poco dopo, abbiamo facilitato gli aiuti umanitari a velocità record e ottenuto il rilascio di ogni ostaggio, vivo e deceduto. Proprio il mese scorso, una ventina di illustri Membri Fondatori si sono uniti a me a Davos, per celebrarne la costituzione ufficiale e presentare una visione coraggiosa per i civili di Gaza e, in ultima analisi, ben oltre Gaza: la pace nel mondo!».

I più letti

Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»
Mosca rilancia: «Una governance temporanea dell'Onu per l'Ucraina». Ennesima mossa di Putin per guadagnare tempo?

Altre notizie

Guerra. Mosca rilancia: «Una governance temporanea dell'Onu per l'Ucraina». Ennesima mossa di Putin per guadagnare tempo?

GuerraMosca rilancia: «Una governance temporanea dell'Onu per l'Ucraina». Ennesima mossa di Putin per guadagnare tempo?

Greggio. Gli Stati Uniti abbordano una petroliera sfuggita al blocco in Venezuela

GreggioGli Stati Uniti abbordano una petroliera sfuggita al blocco in Venezuela

Stati Uniti. Obama: «Il video razzista di Trump? Perso il senso del decoro pubblico. Non è l'America in cui crediamo»

Stati UnitiObama: «Il video razzista di Trump? Perso il senso del decoro pubblico. Non è l'America in cui crediamo»