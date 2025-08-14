  1. Clienti privati
Usa-Russia-Ucraina Trump: «È necessario un incontro trilaterale con Zelensky»

SDA

14.8.2025 - 17:12

Per un accordo sull'Ucraina sarà necessario un vertice a tre, dice Donald Trump. (immagine d'illustrazione)
Per un accordo sull'Ucraina sarà necessario un vertice a tre, dice Donald Trump. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Il vertice trilaterale con Volodymyr Zelensky dopo l'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin è necessario per un accordo. Lo ha dichiarato il presidente americano.

Keystone-SDA

14.08.2025, 17:12

14.08.2025, 17:33

Se l'incontro con Vladimir Putin andrà bene ci sarà un secondo incontro e «sarà molto, molto importante perché sarà un incontro in cui faranno un accordo», ha detto Trump, secondo quanto riportato da Bloomberg.

