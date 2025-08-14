Per un accordo sull'Ucraina sarà necessario un vertice a tre, dice Donald Trump. (immagine d'illustrazione) Keystone

Il vertice trilaterale con Volodymyr Zelensky dopo l'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin è necessario per un accordo. Lo ha dichiarato il presidente americano.

Keystone-SDA SDA

Se l'incontro con Vladimir Putin andrà bene ci sarà un secondo incontro e «sarà molto, molto importante perché sarà un incontro in cui faranno un accordo», ha detto Trump, secondo quanto riportato da Bloomberg.