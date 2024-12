Kari Lake, nominata da Donald Trump direttrice di Voice of America, il network internazionale finanziato dal governo Usa (foto d'archivio) Keystone

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth la nomina dell'ex anchor televisiva Kari Lake, un falco che ha perso la corsa al Senato in Arizona, come direttrice di Voice of America, il network internazionale finanziato dal governo Usa.

SDA

Il tycoon ha aggiunto che Lake «lavorerà a stretto contatto con il nostro prossimo capo dell'agenzia Usa per i media globali, che annuncerò presto, per garantire che i valori americani di libertà siano trasmessi in tutto il mondo in modo equo e accurato, contrariamente alle bugie diffuse dai Fake News Media».

Si tratta di un organismo nuovo che rischia di suscitare sospetti e timori per la libertà di stampa.