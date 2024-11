Sebastian Gorka sarà il nuovo direttore dell'antiterrorismo nel governo di Trump. KEYSTONE

Donald Trump ha nominato Sebastian Gorka suo vice assistente e direttore dell'antiterrorismo. Lo ha annunciato lo stesso presidente eletto su Truth.

Il britannico-ungherese è l'ennesimo personaggio controverso nell'amministrazione del tycoon, secondo i media americani.

È stato già vice assistente del presidente nel 2017 ma fu cacciato dopo soli sette mesi in circostanze sospette dal nuovo chief of staff. Da allora è diventato un opinionista di punta per diversi blog e media di destra come Breibart news di Steve Bannon. Ha scritto diversi libri di condanna dell'Islam, «un'ideologia politica», ma non conosce l'arabo.

SDA