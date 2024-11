Donald Trump Keystone

Donald Trump ha annunciato su Truth la nomina ad ambasciatore Usa in Francia di Charles Kushner, fondatore di un impero immobiliare e padre di Jared Kushner, il marito della figlia Ivanka.

SDA

«Sono lieto – scrive – di nominare Charles Kushner, del New Jersey, ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. È un leader aziendale, filantropo e affarista formidabile, che sarà un forte sostenitore del nostro Paese e dei suoi interessi. Charlie è il fondatore e presidente di Kushner Companies, una delle più grandi e di maggior successo società immobiliari private della nazione.

È stato riconosciuto come imprenditore dell'anno del New Jersey da Ernst & Young, nominato nell'U.S. Holocaust Memorial Council e ha prestato servizio come commissario e presidente della Port Authority di New York e del New Jersey, nonché nei consigli di amministrazione delle nostre principali istituzioni, tra cui la Nyu».

SDA