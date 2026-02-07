  1. Clienti privati
USA Trump: «Non avevo visto il video razzista sugli Obama»

SDA

7.2.2026 - 08:20

Donald Trump non si è scusato per il video razzista.
Keystone

Donald Trump ha detto di «non aver visto» il video razzista – con gli Obama ritratti come scimmie in una giungla – prima di pubblicarlo su Truth,

Keystone-SDA

07.02.2026, 09:55

«Ho guardato solo la prima parte...e non ho visto tutto il video», ha detto il presidente americano aggiungendo di averlo «dato» al suo staff perché lo pubblicasse e che neanche loro non avevano visto la clip per intero. Trump ha aggiunto che non intende scusarsi: «Non ho commesso nessun errore», ha dichiarato.

Il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries ha attaccato duramente Trump dopo la pubblicazione. «Vaffanculo Donald Trump», dice Jeffries in un video diventato virale sui social media.

Si tratta di una netta escalation nella retorica del leader dem, in un momento di delicate trattative alla Camera sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Ma non è la prima volta che i rapporti tra Trump e Jeffries si inaspriscono a livello personale: i due si erano già scontrati lo scorso autunno a causa di video prodotti con l'intelligenza artificiale e rilanciati dal presidente su Truth, in cui Jeffries indossava un sombrero.

«Questo video disgustoso, è stato pubblicato dal cosiddetto presidente intenzionalmente», ha dichiarato Jeffries nel video. «Vaffanculo Donald Trump e al suo comportamento vile, razzista e maligno. È un individuo squilibrato e spregevole», ha continuato il leader democratico.

Esercito. LU: recluta affetta da meningite, niente fine settimana a casa

Asia. Premier giapponese Takaichi verso il successo elettorale

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Gli USA vogliono la fine delle ostilità entro giugno»

