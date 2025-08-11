Guerra commercialTrump: «Non ci saranno dazi sull'oro»
SDA
11.8.2025 - 19:42
«Non ci saranno dazi sull'oro». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth dopo la confusione della scorsa settimana sull'imposizione di tariffe sui lingotti dalla Svizzera.
Keystone-SDA
11.08.2025, 19:42
11.08.2025, 20:02
Si tratta di un'ottima notizia per la Svizzera, e in particolare il Canton Ticino, centro nevralgico della raffinazione dell'oro. Infatti una tassazione su questo metallo avrebbe rappresentato un nuovo duro colpo, proprio nel momento in la Confederazione si è vista infliggere una – pesantissima – sovrattassa del 39% sui suoi prodotti in entrata negli Stati Uniti.