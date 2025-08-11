  1. Clienti privati
Guerra commercial Trump: «Non ci saranno dazi sull'oro»

SDA

11.8.2025 - 19:42

Lingotti di oro svizzero.
Lingotti di oro svizzero.
Keystone

«Non ci saranno dazi sull'oro». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth dopo la confusione della scorsa settimana sull'imposizione di tariffe sui lingotti dalla Svizzera.

Keystone-SDA

11.08.2025, 19:42

11.08.2025, 20:02

Si tratta di un'ottima notizia per la Svizzera, e in particolare il Canton Ticino, centro nevralgico della raffinazione dell'oro. Infatti una tassazione su questo metallo avrebbe rappresentato un nuovo duro colpo, proprio nel momento in la Confederazione si è vista infliggere una – pesantissima – sovrattassa del 39% sui suoi prodotti in entrata negli Stati Uniti.

