«Trump non è presidenziale», secondo il politologo Warner

Donald Trump Keystone / archivio

Per il politologo esperto degli Stati Uniti Daniel Warner l'atteggiamento di Donald Trump, che si è dichiarato vincitore mentre il conteggio dei voti non è finito, «non è presidenziale». Secondo lui, gli Stati Uniti «non sono più un esempio di democrazia per il mondo».

La dichiarazione di Donald Trump in piena notte elettorale e mentre i risultati finali non sono ancora noti è «un invito alla gente a scendere in piazza», ha detto l'ex vicedirettore dell'Istituto di studi superiori Internazionale e sviluppo a Ginevra (IHEID). In questo senso, «Trump non è presidenziale», ha detto mercoledì alla RTS.

L'esperto, vicino al partito democratico, ritiene però che se le elezioni saranno contestate in tribunale, in caso di esito molto vicino o di richiesta di riconteggio, i democratici sono meglio preparati rispetto al 2000 quando alla fine abbandonarono la battaglia legale tra George W. Bush e Al Gore in Florida. La loro squadra di avvocati è più numerosa e pronta, ha detto.

L'anti-globalizzazione favorevole a Trump

Sull'esito finale molto stretto di queste elezioni, Warner ritiene che il «fenomeno anti-globalizzazione», che si vede in Gran Bretagna con la Brexit, così come in Polonia e in Ungheria con l'ascesa del populismo, senza dimenticare la vittoria di Donald Trump nel 2016, quest'anno beneficia ancora al 45 ° presidente uscente.

Concentrandosi sul lavoro e sull'economia, Trump «riesce ancora e sempre a vendere il sogno americano, anche ai disoccupati (...) ed è estremamente forte e brillante perché ci riesce in quanto multimiliardario», ammette Warner.

L'esperto avanza un'altra spiegazione: Trump è un vincente e martella questo discorso di «vincente» anche se è fallito almeno quattro volte. «La gente crede ancora che sia un uomo di successi», mentre in sostanza Trump sotto intende che Joe Biden, che ha un discorso più unificatore, meno energico e stimolante, non lo è.

Secondo Warner, c'è anche una spiegazione che riguarda l'educazione, dell'istruzione, soprattutto tra gli elettori bianchi e maschi che non sono andati all'università: «Votano a favore di Trump. I democratici non riescono a sedurre questi elettori e lo stesso Biden non ha trovato questi voti».

«La fine dell'era Obama»

Warner si dice poi sorpreso nel vedere che gli strateghi e gli esperti di sondaggi del Partito democratico non hanno fatto progressi nei sondaggi interni. "Stavano pensando di poter vincere l'Ohio e persino il Texas, ma è completamente sbagliato. Hanno un problema di strategia», dice.

Osserva inoltre che il sostegno di Barack Obama a Joe Biden non ha prodotto alcun effetto particolare, come nel 2016. «È il fallimento del suo sostegno, soprattutto in Florida e Pennsylvania con la classe media. "Oggi è davvero la fine dell'era Obama", secondo Warner.

I sondaggi nel loro insieme non sono ancora in grado di leggere o non leggono più la popolazione statunitense, secondo lui: «I sondaggisti, i politologi, e gli intellettuali ancora non capiscono l'uomo della strada».