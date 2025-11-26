  1. Clienti privati
L'attacco Trump: «Non ho invitato il Sudafrica al G20 di Miami»

SDA

26.11.2025 - 21:14

Keystone

«Il Sudafrica NON riceverà un invito al G20 del 2026, che si terrà nella grande città di Miami, in Florida».

Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump su Truth annunciando inoltre che gli Stati Uniti interromperanno «immediatamente tutti i pagamenti e i sussidi a suo favore».

Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump «non hanno partecipato al G20 in Sudafrica perché il governo sudafricano si rifiuta di riconoscere o affrontare le orribili violazioni dei diritti umani subite dagli afrikaner e da altri discendenti dei coloni olandesi, francesi e tedeschi.».

«Per dirla senza mezzi termini, – ha attaccato il presidente americano – stanno uccidendo i bianchi e permettendo che le loro fattorie vengano sequestrate». «Forse, cosa peggiore di tutte, il New York Times, che presto fallirà, e i media fake news non diranno una parola contro questo genocidio», ha insistito. «Al termine del G20, il Sudafrica si è rifiutato di cedere la presidenza del G20 a un alto rappresentante della nostra ambasciata che ha partecipato alla cerimonia di chiusura», ha detto ancora Trump spiegando di aver così deciso di escludere il Paese dal G20 di Miami.

