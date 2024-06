Chi sta imitando Stephen Colbert? I suoi gesti non lasciano dubbi. YouTube/Late Show with Stephen Colbert

Donald Trump torna in modalità campagna elettorale dopo il processo per le mazzette date alla pornostar Stormy Daniels. Anche se la sua strategia non sempre funziona: a volte l'ex presidente insegna involontariamente parolacce ai bambini, favoleggia in modo erratico sugli squali e ogni tanto dice esplicitamente ai suoi sostenitori che non gli importa nulla di loro.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 10 giugno Donald Trump ha avuto una conversazione con un ufficiale di sorveglianza il cui rapporto sarà incluso nella sentenza del processo per i soldi sporchi, che sarà resa nota l'11 luglio.

A Phoenix, in Arizona, il tycoon ha detto di non voler usare la parola «s*******a davanti a questi bellissimi bambini».

A Las Vegas, in Nevada, l'ex presidente ha tenuto un comizio elettorale all'aperto a mezzogiorno, con temperature di 43 gradi.

24 persone hanno dovuto essere curate sul posto a causa del caldo e sei sono state portate in ospedale.

Trump ha detto al pubblico: «Non mi importa di voi. Voglio solo il vostro voto». Mostra di più

Il verdetto di colpevolezza è stato raggiunto e il giudice Juan Merchan annuncerà la sentenza l'11 luglio, ma prima Donald Trump deve sottoporsi a un colloquio per la libertà vigilata: lunedì ha quindi incontrato un ufficiale di sorveglianza.

Quest'ultimo deve preparare una relazione per il giudice che gli dica «qualcosa in più sull'imputato». «Come possono esserci ancora misteri su Donald Trump?», chiede Stephen Colbert nel suo late night show tra le risate del suo pubblico. «Soprattutto per il giudice Merchan, che è stato in aula con lui per sei settimane?».

Merchan potrebbe riconoscere Trump in un confronto all'americana solo dall'odore, ironizza Colbert, riferendosi alle notizie secondo cui l'ex presidente avrebbe lottato contro la propria flatulenza durante il processo. Il rapporto dell'ufficiale di sorveglianza avrà un impatto sul verdetto del giudice, ha proseguito Colbert.

«Non mi piace usare la parola s*******a davanti ai bambini»

Al 77enne è stato riservato un trattamento speciale «come spesso accade»: «A differenza della stragrande maggioranza dei pregiudicati, a Trump è stato permesso di condurre il suo interrogatorio in videoconferenza dal [suo resort di lusso] Mar-a-Lago». Tuttavia, il rapporto finale è riservato.

Una domanda che gli ufficiali di sorveglianza di solito fanno riguarda l'impiego. «Ok, Mr. Trump – Colbert ricrea la scena – qui c'è scritto che lei è stato cacciato dal suo ultimo lavoro perché era terribile e ha cercato di uccidere un certo Mike Pence?».

Colbert passa in rassegna i suoi documenti immaginari come funzionario addetto alla sorveglianza di persone in libertà vigilata. YouTube/Late Show with Stephen Colbert

Il conduttore continua: «Oh, vedo qui sotto che sta facendo domanda per un nuovo lavoro proprio ora. È... lo stesso lavoro. Ok... Ha mai pensato alla programmazione?».

Almeno ora Trump ha più tempo per fare campagna elettorale: il 6 giugno il repubblicano si è presentato alla Dream City Mega Church di Phoenix in Arizona, dove ha parlato del decreto di Joe Biden per ridurre l'immigrazione.

«Così si presenta – si vede dire il tycoon – con questo ordine esecutivo che... non lo dirò perché non mi piace usare la parola s******a davanti a questi bellissimi bambini. Quindi non la dirò».

«Sono qui in piedi a sudare come un cane»

«Non lo dirò – lo imita Colbert – . L'ho quasi fatto. Pfiù! C'è mancato poco. Ho quasi detto s*******a proprio qui in chiesa. Sono riuscito a fermarmi prima di fare una c*****a. Amen, dico: grazie, Signore!».

Trump indica i «bellissimi bambini» presenti in chiesa, davanti ai quali pronuncia la parola s*******a, ma non la dice per riguardo. Più o meno. YouTube/Late Show with Stephen Colbert

Trump ha fatto anche un'apparizione a Las Vegas il 10 giugno: «Per sua stessa ammissione, la temperatura era di 43 gradi. Quindi è ovvio che Trump abbia tenuto un evento all'aperto a mezzogiorno». Il conduttore sa che non tutti hanno pensato che fosse una cosa saggia, ma la cosa non ha infastidito più di tanto l'oratore.

Lo si può vedere nel video a partire dal minuto 4 che afferma: «Sapete, erano così preoccupati. Tutti erano preoccupati per voi ieri. E non hanno mai parlato di me: sono qui in piedi a sudare come un cane».

«Non mi importa di voi. Voglio solo il vostro voto»

Ma non è tutto: «I servizi segreti hanno detto che dobbiamo assicurarci che tutti stiano bene. Non stanno pensando a me. Mi sto dando da fare qui, sto lavorando sodo. Questo è un lavoro duro».

Tra i «buu» del pubblico, Colbert lo scimmiotta: «Ascoltate, sto facendo un lavoro duro. Sono qui in piedi. Mi sto lamentando». Il conduttore non vuole dire che Trump non si preoccupi dei suoi sostenitori, ma è stato lui stesso a dire che non gli importa.

«Non mi importa di voi», dice Trump agli elettori di Las Vegas. YouTube/Late Show with Stephen Colbert

Lo si può vedere dal minuto 4:53: «E comunque, non è bella la brezza? – chiede Trump – Riuscite a sentire la brezza? Perché non voglio perdermene uno. Abbiamo bisogno di ogni elettore. Non mi importa di voi. Voglio solo il vostro voto. Non mi interessa. La stampa prenderà questa notizia e dirà: "Ha detto una cosa terribile"».

Trump just admitted he doesn't care about his supporters, only their votes. Plus, his controversial takes on Jan 6 and a shocking Biden comment at his Las Vegas rally have everyone talking.https://t.co/rJ386FPbVQpic.twitter.com/av2bpU5lWo — Los Angeles Magazine (@LAmag) June 11, 2024

«Certo – esclama Colbert – se dici qualcosa di terribile, la gente dirà che quello che hai detto è terribile. È così che funzionano le parole». Per inciso, all'evento di Las Vegas faceva così caldo che sei persone sono state portate in ospedale. Due dozzine di persone hanno dovuto essere curate sul posto.

La folle favola dello squalo di Trump

Forse gli sanguinavano anche le orecchie, perché Trump ha dato un'altra notizia che vi lascerà a bocca aperta. Si tratta di una domanda che ha fatto a un costruttore di barche che, a quanto pare, non è più autorizzato a lavorare con i motori a combustione – la si può vedere dal minuto 7:01.

«Ho detto: cosa succederebbe se la barca affondasse per il suo peso, e tu fossi nella barca, e avessi questa batteria immensamente potente, e la batteria fosse ora sott'acqua, e ci fosse uno squalo a circa nove metri laggiù.».

«A proposito, di recente ci sono stati molti attacchi di squali. L'avete notato? Un sacco di attacchi di squali. Oggi ho visto alcuni ragazzi che lo spiegavano. Beh, non erano davvero arrabbiati. Hanno morso la gamba della ragazza non perché avevano fame, ma perché hanno frainteso chi fosse. Queste persone sono pazze... Hanno detto che non c'è nessun problema con gli squali».

Colbert: «Ok, qualcuno qui ha sicuramente un colpo di calore. Forse è successo a me solo per aver guardato».

Trump torna però all'inizio della sua storia: «Così ho detto: c'è uno squalo a nove metri dalla barca. Se prendo una scossa elettrica mentre la barca affonda, perché l'acqua arriva alla batteria, se resto sulla barca e mi becco una scossa? Rimango sulla barca e prendo la scossa, o salto verso lo squalo e non prendo la scossa?».

Trump ha continuato: «Sapete cosa farei se ci fosse uno squalo o venissi fulminato? Sceglierei sempre la scossa elettrica. Non mi avvicino allo squalo».

Colbert resta in silenzio per molto tempo e guarda allibito un membro della band sul palco. Infine chiede guardando la telecamera: «Cosa?!».

