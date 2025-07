Il presidente USA Donald Trump e quello russo Vladimir Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha ribadito in una conversazione con la Bbc britannica la sua delusione verso il collega russo Vladimir Putin per la prosecuzione della guerra in Ucraina, ma ha aggiunto di non essere ancora pronto a una rottura.

Keystone-SDA SDA

«Sono deluso, ma non ho chiuso con lui», ha detto Trump; «ma sono deluso», ha insistito. Pressato a spiegare come intende mettere fine a quello che lui stesso definisce «il bagno di sangue» della guerra russa ucraina, la risposta è stata: «Ci stiamo lavorando».