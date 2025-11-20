  1. Clienti privati
Stati Uniti Nuove trivellazioni al largo di California e Florida

SDA

20.11.2025 - 21:52

Da quando è entrato in carica per la seconda volta a gennaio, Trump ha invertito l'approccio dell'ex presidente Joe Biden per ottenere quello che definisce il "dominio energetico" degli Stati Uniti sul mercato globale. (Foto archivio)
Keystone

L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato nuove trivellazioni petrolifere al largo delle coste della California e della Florida, per la prima volta in decenni. Lo riporta Politico.

Keystone-SDA

20.11.2025, 21:52

20.11.2025, 22:02

Il progetto, secondo gli ambientalisti, potrebbe danneggiare le comunità costiere e gli ecosistemi. Anche per questo il governo federale non ha concesso trivellazioni al largo della Florida dal 1995, mentre la California possiede alcune piattaforme petrolifere offshore, ma non ci sono state nuove concessioni dalla metà degli anni '80.

Da quando è entrato in carica per la seconda volta a gennaio, Trump ha invertito l'approccio dell'ex presidente Joe Biden per ottenere quello che definisce il «dominio energetico» degli Stati Uniti sul mercato globale. Il tycoon, che di recente ha definito il cambiamento climatico «la più grande truffa mai perpetrata al mondo», ha creato un National Energy Dominance Council e gli ha ordinato di incrementare la produzione energetica americana, già record, in particolare di combustibili fossili come petrolio, carbone e gas naturale.

Il piano prevede sei vendite di licenze offshore al largo della costa della California e nuove trivellazioni al largo della costa della Florida, in aree ad almeno 160 chilometri dalla costa. La zona interessata è adiacente a un'area del Golfo del Messico centrale che contiene già migliaia di pozzi e centinaia di piattaforme. Il piano quinquennale imporrebbe anche oltre 20 vendite di licenze al largo della costa dell'Alaska, tra cui un'area di nuova designazione nota come Alto Artico, a oltre 320 chilometri dalla costa.

