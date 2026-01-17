  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco gli 8 Stati coinvolti Trump annuncia nuovi dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia

SDA

17.1.2026 - 17:59

Il presidente degli Stati Uniti mette in guardia: «Sulla Groenlandia i Paesi europei fanno un gioco pericoloso».
Il presidente degli Stati Uniti mette in guardia: «Sulla Groenlandia i Paesi europei fanno un gioco pericoloso».
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia nuovi dazi per tutti i Paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia.

Keystone-SDA

17.01.2026, 17:59

17.01.2026, 18:40

Su Truth, il tycoon annuncia che dal 1° febbraio saranno imposti balzelli doganali del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Finlandia.

La quota – ha precisato sulla sua rete sociale – «sarà aumentata al 25% dal 1° giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia».

«Un gioco estramamente rischioso»

«Questa è una situazione molto pericolosa per la sicurezza, la protezione e la sopravvivenza del nostro sianeta – ha scritto il presidente statunitense – Questi Paesi, che stanno giocando a questo gioco estremamente rischioso, hanno creato un livello di rischio non più sostenibile né accettabile. Pertanto, è imperativo che, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globale, vengano adottate misure forti affinché questa situazione potenzialmente pericolosa si concluda rapidamente e senza alcun dubbio».

«Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i Paesi dell'Unione Europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco!», ammonisce Trump.

«Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c'è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente», ha osservato.

Un'operazione cercata «da oltre 150 anni»

«Gli Stati Uniti d'America sono subito aperti a negoziati con la Danimarca e/o con uno qualsiasi dei Paesi che hanno messo così tanto a rischio, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto per loro, inclusa la massima protezione, nel corso di tanti decenni», ha inoltre affermato Trump su Truth.

«Gli Stati Uniti cercano di portare a termine questa operazione da oltre 150 anni. Molti presidenti ci hanno provato, e per buone ragioni, ma la Danimarca ha sempre rifiutato. Ora, a causa del 'Golden Dome' e dei moderni sistemi d'arma, sia offensivi sia difensivi, la necessità di acquisire è particolarmente importante – ha spiegato – Attualmente vengono spesi centinaia di miliardi di dollari in programmi di sicurezza legati al 'Dome', anche per l'eventuale protezione del Canada, e questo sistema molto brillante ma altamente complesso può funzionare al massimo del suo potenziale e della sua efficienza, per ragioni di angoli, misure e confini, solo se questo territorio ne fa parte».

I più letti

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Il Lugano riparte alla grande, ben 5 i gol rifilati al Lucerna

La questione Groenlandia

Groenlandia. Manifestazioni a Copenaghen contro i piani Usa

GroenlandiaManifestazioni a Copenaghen contro i piani Usa

Tensioni per l'Artico. La minaccia di Trump: «Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia»

Tensioni per l'ArticoLa minaccia di Trump: «Dazi a chi non si allinea sulla Groenlandia»

Alta tensione. La Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Alta tensioneLa Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Questione Groenlandia. Sbarcati a Nuuk i primi militari, ma Trump non si fa intimidire: «Non cambio idea»

Questione GroenlandiaSbarcati a Nuuk i primi militari, ma Trump non si fa intimidire: «Non cambio idea»

Tutti vogliono l'isola. Danimarca, Groenlandia e USA si affrontano a Washington: ecco i 10 punti chiave

Tutti vogliono l'isolaDanimarca, Groenlandia e USA si affrontano a Washington: ecco i 10 punti chiave

Altre notizie

Ecco perché. Proteste e tensioni a Minneapolis, l'amministrazione Trump indaga su sindaco e governatore

Ecco perchéProteste e tensioni a Minneapolis, l'amministrazione Trump indaga su sindaco e governatore

Parla l'esperto elvetico. «In Iran il regime potrebbe cadere entro marzo. Ecco cosa deve fare la Svizzera»

Parla l'esperto elvetico«In Iran il regime potrebbe cadere entro marzo. Ecco cosa deve fare la Svizzera»

In Italia. «Le hanno clonato la targa»: ecco la nuova truffa agli anziani

In Italia«Le hanno clonato la targa»: ecco la nuova truffa agli anziani