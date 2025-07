Il presidente USA Donald Trump Keystone

Il presidente americano Donald Trump intende annunciare oggi un nuovo piano per armare l'Ucraina, che includerà l'invio di dotazioni offensive a Kiev: lo riporta il sito di notizie Axios, citando alcune fonti.

La nuova iniziativa – secondo Axios – verrà presentata in un incontro a Washington tra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Le fonti del sito di notizie Usa affermano che il piano «probabilmente includerà missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in profondità nel territorio russo, inclusa Mosca».

Parlando con i reporter, Trump ha annunciato in nottata che manderà i missili Patriot all'Ucraina. «Invieremo loro i Patriots, di cui hanno disperatamente bisogno», ha detto senza riferire quanti. Il presidente americano ha poi confermato che avrà un incontro domani con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. «Ma fondamentalmente invieremo loro (agli ucraini, ndr) vari equipaggiamenti militari molto sofisticati e ci pagheranno il 100%».

«Non ho ancora concordato il numero (di Patriot, ndr), ma (gli ucraini, ndr) ne avranno un po' perché hanno bisogno di protezione, e l'Unione Europea pagherà, noi non pagheremo nulla, ma li invieremo», ha aggiunto. «Sono molto deluso da Putin, parla in modo gentile e poi bombarda tutti la sera».