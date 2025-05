Donald Trump vuole riaprire la famosa prigione di Alcatraz, chiusa da 60 anni (archivio) ATS

Donald Trump ha annunciato domenica sera di aver ordinato alla sua amministrazione di modernizzare e riaprire l'iconica prigione di Alcatraz sulla baia di San Francisco, chiusa da oltre 60 anni. Dovrebbe servire per incarcerare i «criminali più pericolosi e violenti». Secondo Nancy Pelosi, democratica ex presidente della Camera dei Rappresentanti, il tycoon non parla sul serio. Ma perché l'isola rocciosa fu abbandonata?

Keystone-SDA ATS

«Per troppo tempo l'America è stata vittima di criminali feroci, violenti e recidivi, la feccia della società, che non porteranno altro che miseria e sofferenza», ha scritto il presidente delgli Stati Uniti d'America sul suo social network Truth.

«Per questo, oggi, ordino al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all'FBI e al Dipartimento degli Interni di riaprire, espandere sostanzialmente e ricostruire Alcatraz, per rinchiudervi i criminali più pericolosi e violenti d'America», ha aggiunto.

Donald Trump ritiene che la riapertura della struttura, chiusa nel marzo 1963, sarà un «simbolo di legge, ordine e giustizia».

Con quest'ultimo annuncio, il numero uno della Casa Bianca ha fatto un altro passo avanti nella lotta alla criminalità, un elemento chiave del suo secondo mandato come presidente.

Il carcere da cui «evase» Clint Eastwood

La struttura, che aveva imprigionato alcuni dei più grandi boss mafiosi, tra cui Al Capone, è stata chiusa dopo soli 29 anni di servizio a causa degli eccessivi costi di gestione, secondo l'US Bureau of Prisons, responsabile dell'amministrazione delle prigioni federali negli Stati Uniti.

Il carcere federale di massima sicurezza è passato alla storia nel 1962 per la spettacolare evasione di tre detenuti, tra cui Frank Morris, che ha ispirato un libro pubblicato nel 1963 («L'evaso di Alcatraz» di J. Campbell Bruce), seguito nel 1979 da un film di Don Siegel dallo stesso titolo, con Clint Eastwood.

I costi enormi di gestione

Oggi, il servizio carcerario statunitense spiega che il penitenziario è costato quasi tre volte di più di qualsiasi altra prigione federale.

L'isolamento geografico di questa prigione, situata su un isolotto roccioso, ha generato numerosi costi, come il trasporto settimanale, via traghetto, di cibo e di 3,8 milioni di litri di acqua potabile, dato che l'isola non ha fonti di acqua dolce.

Durante i suoi 29 anni di servizio, la popolazione carceraria media di Alcatraz è stata tra i 260 e i 275 detenuti, secondo il Bureau of Prisons, meno dell'1% del totale nazionale.

«Ad Alcatraz, un prigioniero (aveva) quattro diritti: cibo, vestiti, alloggio e cure mediche. Tutto il resto era un privilegio che doveva essere guadagnato.»

«Tra i privilegi che un prigioniero poteva guadagnarsi c'erano il lavoro, la corrispondenza e le visite dei familiari, l'accesso alla biblioteca del carcere e attività ricreative come la pittura e la musica», spiega l'agenzia federale.

Secondo Pelosi non si tratta di una proposta «seria»

Situata a due chilometri dalla costa, l'ex prigione è oggi un'attrazione turistica nella baia di San Francisco, in California.

Diventato parco nazionale nel 1972, l'isolotto attira più di un milione di visitatori all'anno da tutto il mondo.

«La prigione federale di Alcatraz è stata chiusa più di 60 anni fa. Oggi è un parco nazionale molto popolare e un'importante attrazione turistica. La proposta del presidente non è seria», ha dichiarato Nancy Pelosi, democratica californiana ed ex presidente della Camera dei Rappresentanti, su X.

Gli Stati Uniti hanno già una struttura che ospita i detenuti più pericolosi: il carcere federale di massima sicurezza di Firenze (ADX), soprannominato «l'Alcatraz delle Montagne Rocciose».

Unico nel suo genere nel Paese, dal 1994 ospita terroristi e criminali condannati in totale isolamento in un'area montuosa e desertica del Colorado occidentale.

Secondo il Bureau of Prisons, attualmente vi sono rinchiusi 357 uomini. Questa cifra è inferiore alla sua capacità massima di 490 detenuti, secondo un rapporto dell'autorità governativa indipendente DC Corrections Information Council.