Trump ordina l'attacco all'Iran, ma può farlo? Ecco cosa dicono la Costituzione e i politici

Sabato mattina gli Stati Uniti di Donald Trump hanno lanciato una grande offensiva militare contro obiettivi in Iran. Allo stesso tempo, a Washington cresce il dibattito sulla possibilità che un presidente possa da solo ordinare una guerra.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato Donald Trump ha lanciato attacchi militari contro obiettivi in Iran.

Nei giorni precedenti, i membri del Parlamento avevano già cercato di vincolarlo all'approvazione del Congresso con un voto, senza successo.

Adesso il presidente statunitense viene criticato per aver iniziato un'operazione di tipo bellico senza un mandato parlamentare. Mostra di più

L'attacco militare è avvenuto sabato mattina.

Donald Trump ha annunciato in un video messaggio che gli Stati Uniti avevano lanciato «importanti operazioni di combattimento» contro obiettivi in Iran.

Il presidente ha parlato apertamente di possibili «vittime americane come accade in guerra» e ha pronunciato la frase che ha un valore politico: «Nessun presidente è stato disposto a fare ciò che io sono disposto a fare stasera».

Ma non tutti sono d'accordo con il tycoon. La domanda rimane: può un presidente ordinare da solo un attacco a uno Stato, come ha fatto il repubblicano in Venezuela qualche settimana fa?

Il dibattito è iniziato ancor prima degli attacchi

A metà della settimana in corso, diversi membri del Congresso hanno tentato di forzare un voto sui cosiddetti «poteri di guerra».

È importante ricordare una cosa: la Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al Congresso il diritto esclusivo di dichiarare guerra.

Sebbene i presidenti possano ordinare operazioni militari, tradizionalmente si cerca almeno il sostegno politico per le operazioni su larga scala.

Repubblicani come Thomas Massie e democratici come Ro Khanna hanno pubblicamente avvertito questa settimana che un attacco all'Iran senza la preventiva approvazione del Congresso avrebbe minato la separazione costituzionale dei poteri.

La loro iniziativa mirava a obbligare legalmente Trump a ottenere l'autorizzazione prima di un'eventuale operazione.

Acts of war unauthorized by Congress.

The U.S. is attacking Iran according to AP.https://t.co/Bgwk8yIdRT — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026

Le iniziative sono fallite, in parte perché la maggioranza repubblicana del Congresso non voleva sottoporre il presidente a un conflitto aperto su questioni di sicurezza, come ha appreso l'agenzia di stampa «Reuters».

L'attuale inquilino della Casa Bianca ha probabilmente preso nota dell'iniziativa fallita e l'ha immediatamente messa in atto.

Interrogati dal «New York Times», sia Massie che altri parlamentari hanno scritto di non essere stati informati prima dell'attacco all'Iran. «L'ho appreso dai giornali», ha scritto il repubblicano in risposta a una domanda del quotidiano.

Trump vede l'attacco come una guerra

Questo fa capire che Trump ha agito sabato senza una dichiarazione formale di guerra e senza un voto preventivo del Congresso, come ha fatto in Venezuela.

La sua scelta di parole nel videomessaggio ha lasciato pochi dubbi sul fatto che considera la mossa come un'operazione di guerra.

Quando un presidente parla di «morti e feriti gravi» e di qualcosa «che spesso accade in guerra», il «Wall Street Journal» analizza questo fatto come politicamente difficile da classificare come un attacco limitato.

I deputati democratici accusano il presidente di aver deliberatamente aggirato le leggi. Alcuni repubblicani sono più cauti, ma sottolineano anche che, secondo la Costituzione, la Casa Bianca da sola non ha l'autorità di entrare in guerra

Politicamente sensibile, legalmente controverso

Dal punto di vista legale, i presidenti degli Stati Uniti operano in una zona grigia da decenni.

L'ultima guerra ufficialmente dichiarata risale al 1942, ma gli Stati Uniti hanno comunque effettuato numerosi interventi militari, dalla guerra di Corea e dal Vietnam all'Iraq, alla Libia e alla Siria.

In termini legali, si è trattato per lo più di «autorizzazioni alla forza militare» o di operazioni nell'ambito di mandati internazionali, non di classiche dichiarazioni di guerra.

La guerra del Vietnam, in particolare, mostra quanto sia cambiata la prassi.

Invece di una dichiarazione di guerra, nel 1964 il Congresso approvò la cosiddetta Risoluzione del Tonchino, che diede al presidente Lyndon B. Johnson ampi poteri.

Anche i presidenti successivi si sono affidati a tali autorizzazioni. George W. Bush ha ricevuto l'autorizzazione per la guerra in Iraq nel 2002, mentre Barack Obama ha effettuato l'intervento in Libia senza una dichiarazione di guerra formale.

La stessa Costituzione è formulata in modo chiaro: il Congresso dichiara la guerra, il Presidente è il comandante in capo delle forze armate.

In pratica, però, l'equilibrio dei poteri si è sempre più spostato a favore della Casa Bianca. Il War Powers Act del 1973 intendeva porre un freno a questa evoluzione, limitando la durata degli interventi in assenza di autorizzazione. Dal punto di vista politico la legge è stata però più volte interpretata in modo estensivo.

Il nuovo attacco rischia ora di intensificare la questione: chi decide in ultima istanza sulla guerra e sulla pace?

È improbabile che la Casa Bianca e il Congresso trovino un accordo su questa questione.