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Genealogia reale Trump, origini nobili? «Sognavo di vivere a Buckingham Palace»

SDA

28.4.2026 - 16:00

Due statisti, entrambi di sangue blu?
Due statisti, entrambi di sangue blu?
Keystone

«Wow, che bello! Ho sempre voluto vivere a Buckingham Palace!!! Ne parlerò con il re e la regina tra qualche minuto!!».

Keystone-SDA

28.04.2026, 16:00

28.04.2026, 16:51

Così il presidente americano Donald Trump ha commentato su Truth un articolo del giornale inglese Daily Mail in cui si sostiene che egli sia il cugino di Carlo III. Stando alla genealogia pubblicata dal quotidiano, infatti, il 79enne discenderebbe dai reali di Scozia, da parte della madre Mary Anne MacLeod.

Trump ha ricevuto ieri alla Casa Bianca re Carlo III e la regina Camilla, che sono in visita negli Stati Uniti.

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