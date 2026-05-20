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Valore 14 miliardi di dollari Trump: «Parlerò con il presidente di Taiwan, poi deciderò sulla vendita di armi»

SDA

20.5.2026 - 16:46

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump parlerà con il presidente di Taiwan, William Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola del valore di 14 miliardi di dollari.

Keystone-SDA

20.05.2026, 16:46

20.05.2026, 16:52

«Gli parlerò. Parlo con tutti. Abbiamo quella situazione molto ben sotto controllo. Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xi, lavoreremo su questo, sul problema di Taiwan», ha affermato il tycoon, parlando con i media. La semplice telefonata sarà motivo di forti tensioni con la Cina che, rivendicando la sovranità su Taipei, si oppone a qualsiasi contatto ufficiale, a maggior ragione con gli Usa, tenuti per legge a fornire i mezzi per la difesa.

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