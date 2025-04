Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di credere di aver raggiunto un «accordo con la Russia» per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia», ha detto il presidente statunitense. «Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky... ma finora è stato più difficile».

«Penso – ha detto Trump – che abbiamo un accordo con la Russia. Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky, e spero che Zelensky... pensavo che sarebbe stato più facile trattare con Zelensky. Finora è stato più difficile. Ma va bene. Va bene, ma penso che abbiamo un accordo con entrambi».

«Non ho preferenze. Non voglio averne. Voglio solo concludere un accordo. Voglio salvare le loro vite», ha detto Trump parlando con i reporter dei negoziati con Russia e Ucraina.

Trump ha poi detto di ritenere «possibile» vedere Vladimir Putin nel suo viaggio in Arabia Saudita ma, ha precisato, «più probabilmente no». «Penso che lo incontrerò poco dopo», ha aggiunto. Il viaggio è previsto per metà maggio.