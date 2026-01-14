Trump potrebbe attaccare l'Iran entro giovedì. Teheran minaccia le basi americane

Un murales su un muro di Teheran KEYSTONE

Sembra sempre più imminente un'azione americana in Iran, mentre Washington ritira «a titolo precauzionale» parte del personale dalla base in Qatar (seguita da Londra) e da altre basi chiave in Medio Oriente, dopo le minacce di ritorsioni da parte di Teheran contro le forze Usa nella regione in caso di attacco.

Keystone-SDA SDA

Due funzionari europei hanno riferito alla Reuters che un'operazione militare statunitense sembra probabile, e secondo uno dei due potrebbe avvenire entro giovedì.

Donald Trump ha minacciato apertamente da giorni di intervenire, senza fornire dettagli, e in un'intervista a Cbs ha promesso «azioni molto forti» se Teheran eseguirà condanne a morte dei manifestanti.

Quindi ha minimizzato le preoccupazioni su possibili rappresaglie: «L'Iran ha detto la stessa cosa l'ultima volta che li ho colpiti, quando avevano ancora la capacità nucleare, che ora non possiedono più. Farebbe meglio a comportarsi bene».

Intanto però è stato dato l'ordine di lasciare l'Al-Udeid Air Base in Qatar, la più grande base Usa nella regione (circa 10 mila militari americani), già colpita da Teheran a giugno dopo i raid americani contro gli impianti nucleari iraniani.

Arabia Saudita, Qatar e Oman tentano sforzi diplomatici

Nel frattempo, tre Paesi arabi alleati degli Usa – Arabia Saudita, Qatar e Oman – hanno avviato sforzi diplomatici dietro le quinte per prevenire un'azione militare americana, preoccupati delle conseguenze sull'intera regione, come ha confidato un dirigente locale alla Cnn. «Qualsiasi escalation militare avrà conseguenze per l'intera regione, compresi sicurezza ed economia», ha avvisato la fonte.

Trump sente la pressione di dar seguito alle minacce

Ma, dopo le ripetute minacce di intervenire, Trump ora si sente obbligato a darvi seguito, memore dei presidenti che non hanno fatto rispettare le proprie «linee rosse», tra cui Barack Obama, che decise di non colpire la Siria dopo l'uso di armi chimiche nel 2013.

«Parte della questione è che ora ha tracciato una linea rossa e sente di dover fare qualcosa», ha detto una fonte alla Cnn, aggiungendo che il presidente quasi certamente agirà. Rimane da decidere quale tipo di azione intraprendere.

Il Consiglio per la sicurezza nazionale si è riunito martedì per definire ulteriormente una serie di opzioni. Trump, che ha partecipato all'incontro di oltre due ore dopo essere rientrato a Washington da un viaggio in Michigan, è stato aggiornato sul numero di vittime in Iran e sulle aspettative statunitensi su come potrebbe evolvere la brutale repressione del regime, comprese eventuali esecuzioni. Durante il briefing gli sono stati mostrati video dal terreno in Iran.

Cyber attack, ma non truppe di terra

Il team per la sicurezza nazionale è diviso sul da farsi riguardo ad un possibile attacco cinetico, ma concorda che qualsiasi mossa militare non includerebbe truppe a terra ed esclude un coinvolgimento bellico prolungato in Iran.

Una delle opzioni sul tavolo del presidente è un attacco chirurgico contro strutture legate ai servizi di sicurezza iraniani, ritenuti responsabili della repressione dei manifestanti, o un cyber attack per paralizzare le reti di comunicazione dei pasdaran e degli altri apparati di repressione.

Nessuna portaerei nella zona

A Trump inoltre è stato sottoposto un piano PsyOps per operazioni psicologiche militari. Gli Stati Uniti dispongono di forze in tutta la regione, incluso il quartier generale avanzato del Comando Centrale a Al Udeid in Qatar e il quartier generale della Quinta Flotta della Marina a Bahrain.

Ma non hanno portaerei in zona, mentre difficilmente i Paesi arabi daranno l'autorizzazione a un'azione offensiva alle squadriglie di cacciabombardieri Usa schierate nei loro territori, per timore di ritorsioni.

Il commander in chief può quindi lanciare soltanto una serie limitata di attacchi, usando un numero ridotto di bombardieri con decollo dagli Stati Uniti o di missili cruise Tomahawk imbarcati su tre navi della flotta.