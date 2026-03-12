  1. Clienti privati
Crisi in Medio Oriente Trump: «Potrei distruggere tutte le infrastrutture in Iran, ma non voglio»

SDA

12.3.2026 - 07:20

Donald Trump ha fatto il punto della guerra in Iran.
Keystone

Donald Trump ha avvertito che potrebbe «distruggere tutte le infrastrutture, le linee elettriche» dell'Iran «ma non voglio».

Keystone-SDA

12.03.2026, 07:33

Parlando con i giornalisti a Washington di ritorno dal Kentucky il presidente americano è sembrato assumere una posizione diversa rispetto ad Israele. «Gli ci vorrebbero poi 25 anni per ricostruire tutto, non voglio farlo», ha precisato.

Trump ha continuato a ripetere che lo stretto di Hormuz è al sicuro. «È in ottima forma, abbiamo distrutto tutte le navi», ha detto il presidente americano.

Il prezzo del petrolio sta scendendo, ma gli Stati Uniti devono «finire il lavoro» in Iran, aveva in precedenza dichiarato il presidente Usa. «Non smetteremo finché il lavoro non sarà finito», ha aggiunto. «Il lavoro sarà finito molto in fretta».

