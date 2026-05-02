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«Vorrei concludere il lavoro» Una guerra non è ancora finita, e Trump annuncia l’altra: «Prenderemo il controllo di Cuba»

SDA

2.5.2026 - 08:40

Una portaerei statunitense di ritorno dal Medio Oriente potrebbe fermarsi a Cuba, ha ipotizzato il presidente Donald Trump.
Una portaerei statunitense di ritorno dal Medio Oriente potrebbe fermarsi a Cuba, ha ipotizzato il presidente Donald Trump.
Keystone

Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono scherzoso, come evidenzia la CNN – ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne «prendano il controllo».

Keystone-SDA

02.05.2026, 08:40

02.05.2026, 08:51

«È originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di cui prenderemo quasi immediatamente il controllo», ha detto il presidente americano rivolgendosi a una persona tra la folla che lo ascoltava durante un evento in Florida.

Nel suo intervento Trump ha collegato tutto a quanto accade in Medio Oriente.

«Prima ne finiremo una, mi piacerebbe concludere il lavoro», ha affermato, riferendosi all'Iran.

«Di ritorno dall'Iran, faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei Uss Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini, si mantenga a circa 100 metri dalla costa e ci diranno 'molte grazie, ci arrendiamo'», ha aggiunto, alludendo a quella che – a suo avviso – potrebbe essere una risposta delle autorità cubane, mentre il pubblico rideva.

Cuba ha già definito «illegali» e «abusive» le nuove sanzioni annunciate dagli USA.

Sanzioni USA «una punizione collettiva»

Il ministro degli esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all'isola equivalgono a una «punizione collettiva», mentre un'enorme corteo ha sfilato davanti all'ambasciata americana all'Avana, per le celebrazioni del 1° maggio, promettendo di essere tutti pronti a «difendere la patria», secondo quanto riporta l'agenzia AFP.

In un ordine esecutivo, il leader statunitense ha affermato che avrebbe imposto sanzioni a persone coinvolte in una vasta operazione di smantellamento dell'economia cubana, che è controllata dal governo.

Le ultime sanzioni costituiscono una «punizione collettiva» per il popolo cubano, ha dichiarato Rodríguez.

«Respingiamo fermamente le recenti misure coercitive unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti», ha scritto su X aggiungendo che si tratta di sanzioni «illegali» e «abusive».

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