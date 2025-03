Lo staff di Trump sta lavorando alacremente in vista del 2 aprile, il giorno in cui dovrebbero scattare le tariffe reciproche. KEYSTONE

Donald Trump preme sul suo staff per misure aggressive sul fronte dei dazi così da trasformare radicalmente l'economia americana.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riporta il Washington Post, il presidente americano nei giorni scorsi è tornato ad aleggiare l'idea di dazi universali da applicare alla maggior parte delle importazioni a prescindere dal paese di origine.

Trump ha ribadito ai suoi consiglieri che i dazi sono un'occasione unica per rilanciare il settore manifatturiero americano e riempire le casse federali con nuove entrate. Non è chiaro quanto seriamente l'idea di dazi universali sia al momento valutata: lo staff di Trump sta lavorando alacremente in vista del 2 aprile, il giorno in cui dovrebbero scattare le tariffe reciproche.

Nel portare avanti il suo pugno duro sui dazi, Trump ha ammesso con il suo circolo più ristretto di aver sbagliato durante i suoi primi quattro anni alla Casa Bianca a permettere ad alcuni dei suoi consiglieri di dissuaderlo da dazi più elevati.