Donald Trump. Keystone

Donald Trump starebbe pensando di ridimensionare drasticamente la presenza diplomatica in Africa e dunque l'influenza degli Stati Uniti sul continente.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il New York Times, spiegando come sulla scrivania dello Studio Ovale ci sia già una bozza di decreto che prevede anche, tra le altre cose, di «rottamare» gli uffici del Dipartimento di Stato che si occupano di cambiamenti climatici, democrazia e diritti umani.

«Si tratta di fake news», ha commentato però il segretario di Stato Marco Rubio, affermando in un post su X come «il New York Times ancora una volta sia caduto vittima di una bufala».

Una bozza del decreto visionata dall'Associated Press parla comunque di una «riorganizzazione completa e strutturale» del Dipartimento di Stato a partire dal prossimo primo ottobre, con l'obiettivo di «ottimizzare le missioni e i progetti americani all'estero, di tagliare sprechi, frodi e abusi, e di allineare il Dipartimento alla dottrina dell'America First».