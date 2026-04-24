Trump vuole intervenire. KEYSTONE

Donald Trump pronto alla vendetta contro gli alleati «tiepidi». Un'email del Pentagono svela il piano per colpire Madrid e Londra: sospensione dalla Nato per la Spagna e fine del sostegno britannico sulle Falkland. L'asse atlantico non è mai stato così a rischio.

Keystone-SDA SDA

Una punizione per quegli alleati degli Stati Uniti che non hanno dato il loro contributo nella guerra contro l'Iran e in particolare per la Spagna, la più fervida oppositrice dell'operazione «Epic Fury».

Donald Trump e i suoi uomini si preparano alla vendetta, almeno stando ad una email interna del Pentagono in cui si ipotizza la sospensione di Madrid dalla Nato. Non solo: tra le ipotesi anche la revisione della posizione americana sulle isole Falkland, ritirando l'appoggio Usa a Londra a vantaggio delle rivendicazioni dell'Argentina guidata da Javier Milei, fedele amico del tycoon.

Una minaccia, quella contro Madrid, che sul piano giuridico non ha alcun valore (nel trattato di fondazione dell'Alleanza Atlantica firmato a Washington nel 1949 non è prevista nessuna procedura per cacciare un membro) ma che riaccende la tensione tra gli Stati Uniti e l'Europa. Con il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e quello britannico, Keir Starmer, che hanno immediatamente espresso la loro indignazione.

La frustrazione di Washington e l'operazione «Epic Fury»

L'email, di cui l'agenzia Reuters ha preso visione, è scritta da Elbridge Colby, il principale consigliere politico del Pentagono. Nel memo il funzionario esprime frustrazione per la percepita riluttanza, o il rifiuto come nel caso della Spagna, da parte di alcuni alleati nel concedere agli Stati Uniti diritti di accesso, stazionamento e sorvolo nell'ambito della guerra contro l'Iran.

Rabbia che il segretario alla Difesa ha manifestato apertamente durante un briefing sull'operazione «Epic Fury» quando ha annunciato che il tempo di proteggere l'Europa «gratuitamente» è finito. Nella mail, infatti, Colby scrive che garantire quel tipo di accesso è «semplicemente il requisito minimo assoluto per la Nato».

Non è chiaro se il messaggio abbia a che fare con quella «lista dei buoni e dei cattivi» che il commander-in-chief avrebbe chiesto al segretario generale, Mark Rutte, durante la sua visita alla Casa Bianca lo scorso 8 aprile, quando Trump aveva detto apertamente di voler «punire» gli alleati.

D'altra parte non è la prima volta che Washington attacca i partner. Il tycoon, che sin dal suo primo mandato minaccia il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica, dopo l'inizio delle operazioni contro Teheran li ha duramente criticati per non aver inviato le proprie navi e contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ma questa email e le successive parole del capo del Pentagono sembrano essere un passo in più.

La replica di Madrid e lo scontro sui diritti internazionali

Sanchez ha liquidato la vicenda sostenendo che bisogna basarsi «sui documenti ufficiali e non sulle email». «Stiamo adempiendo ai nostri obblighi nei confronti della Nato», ha sottolineato il socialista, ricordando che «la posizione del governo spagnolo è chiara: assoluta cooperazione con i nostri alleati, ma sempre nel quadro del diritto internazionale».

Ed è in nome di questa convinzione che Madrid ha vietato agli Stati Uniti l'uso delle sue basi mandando su tutte le furie The Donald. Uno scontro a distanza quello con Sanchez culminato con la minaccia del tycoon di tagliare tutti i rapporti commerciali tra Usa e Spagna.

Il fronte britannico: la questione delle Falkland

Dura anche la reazione di Londra sulla parte del messaggio che riguarda le isole contese con l'Argentina. «La sovranità sulle Falkland» resta «del Regno Unito» e «l'autodeterminazione è cruciale», ha dichiarato un portavoce di Downing Street riferendosi al voto degli abitanti delle isole che hanno scelto di mantenere lo status di territorio d'oltremare britannico.

Il funzionario ha poi ribadito con forza il tradizionale punto di vista di Londra sull'arcipelago, eredità residua dei possessi coloniali nell'Atlantico e teatro nel 1982 di una guerra vinta sotto la leadership di Margaret Thatcher contro l'Argentina dei generali. «La nostra posizione sulle Falkland non potrebbe essere più chiara, duratura e immutata».