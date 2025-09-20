  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump presenta la «Gold Card»: ecco quanto costa il visto d'oro

SDA

20.9.2025 - 09:44

Un milione di dollari per vivere e lavorare negli Stati Uniti: è la Gold Card voluta da Donald Trump.
Un milione di dollari per vivere e lavorare negli Stati Uniti: è la Gold Card voluta da Donald Trump.
Keystone

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una «gold card» da un milione di dollari che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri per vivere e lavorare negli Stati Uniti.

Keystone-SDA

20.09.2025, 09:44

20.09.2025, 09:46

«Sarà un enorme successo», ha detto il presidente americano. «Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi», ha aggiunto precisando che se la persona è sponsorizzata da un'azienda il costo sale a due milioni.

«Visti d'oro» in piena espansione. In Svizzera i ricchi stranieri, come Robbie Williams, acquistano il diritto di soggiorno

«Visti d'oro» in piena espansioneIn Svizzera i ricchi stranieri, come Robbie Williams, acquistano il diritto di soggiorno

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Altre notizie

Politica. Zelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

PoliticaZelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

Medio Oriente. A Gaza pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco»

Medio OrienteA Gaza pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco»

Politica. Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu

PoliticaMike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu