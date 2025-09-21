GuerraTrump: «Presto non consentiremo all'UE l'acquisto di petrolio russo»
21.9.2025 - 08:01
Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker.
«Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?», ha detto il presidente. «Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo», ha aggiunto Trump.