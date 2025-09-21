  1. Clienti privati
Guerra Trump: «Presto non consentiremo all'UE l'acquisto di petrolio russo»

SDA

21.9.2025 - 08:01

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Keystone

Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker.

Keystone-SDA

«Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?», ha detto il presidente. «Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo», ha aggiunto Trump.

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraian. Putin spinge per l'escalation militare convinto che Trump non agirà

Guerra in UcraianPutin spinge per l'escalation militare convinto che Trump non agirà

Politica. Zelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

PoliticaZelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

Guerra in Ucraina. Criptovalute, flotta ombra e gas: Bruxelles alza la pressione sulla Russia

Guerra in UcrainaCriptovalute, flotta ombra e gas: Bruxelles alza la pressione sulla Russia

