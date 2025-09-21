Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Keystone

Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker.

Keystone-SDA SDA

«Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?», ha detto il presidente. «Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo», ha aggiunto Trump.