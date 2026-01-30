Stati UnitiTrump: «Pretti era un agitatore e forse un insurrezionalista»
30.1.2026 - 09:01
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti federali statunitensi a Minneapolis la scorsa settimana era un «agitatore e forse un insurrezionalista».
«Agitatore e, forse, un insurrezionalista, le azioni di Alex Pretti sono crollate dopo la pubblicazione del video appena pubblicato in cui urla e sputa in faccia a un agente dell'Ice molto calmo e sotto controllo», ha scritto il 79enne sul suo social Truth.
Il miliardario si riferiva a un filmato che mostrerebbe Pretti in una colluttazione con agenti federali 11 giorni prima di essere ucciso a colpi d'arma da fuoco.